تخلیه ۲۳۰ هزار تومانی حباب سکه طرح جدید/قیمت:سه میلیون و ۵۰۹ هزار

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۳۰ هزار تومان کاهش به سه میلیون و ۵۰۹ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش به همین میزان، به نرخ سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان معامله شد.

هر نیم سکه با کاهش ۷۰ هزار تومانی، ربع سکه با کاهش ۱۹ هزار تومانی و سکه یک گرمی با کاهش هزار تومانی مواجه شد و قیمت به ترتیب به یک میلیون و ۷۷۳ هزار تومان، ۹۲۲ هزار تومان و ۵۰۱ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۳ دلار و ۵۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۷۸ هزار و ۱۹۰ تومان است.