۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

در بازار آزاد تهران؛

تخلیه ۲۳۰ هزار تومانی حباب سکه طرح جدید/قیمت:سه میلیون و ۵۰۹ هزار

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۳۰ هزار تومان کاهش، به سه میلیون و ۵۰۹ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۳۰ هزار تومان کاهش به سه میلیون و ۵۰۹ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش به همین میزان، به نرخ سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان معامله شد.

هر نیم سکه با کاهش ۷۰ هزار تومانی، ربع سکه با کاهش ۱۹ هزار تومانی و سکه یک گرمی با کاهش هزار تومانی مواجه شد و قیمت به ترتیب به یک میلیون و ۷۷۳ هزار تومان، ۹۲۲ هزار تومان و ۵۰۱ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۳ دلار و ۵۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۷۸ هزار و ۱۹۰ تومان است.

کد خبر 4366300

