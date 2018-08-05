به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اکبری در مراسم امضای تفاهم نامه با صندوق رفاه دانشجویان به منظور اعطای وام قرض الحسنه به دانشجویان گفت: این تفاهمنامه در راستای گسترش فعالیت های بانک قرض الحسنه مهر ایران و ارائه خدمت به تمام اقشار از جمله دانشجویان برای ۴ سال که در مجموع ۳۲۰۰ میلیارد ریال است منعقد شده که بر این اساس، سقف این وام طی مدت تحصیل دانشجو، ۲۰ میلیون تومان با کارمزد ۳ درصد و قرض‌الحسنه است که برای مبالغ کمتر از ۱۰ میلیون تومان یک ضامن و تا ۲۰ میلیون تومان دو ضامن نیاز است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزود: با این اقدام توان صندوق رفاه دانشجویان دو برابر شده و این تفاهمنامه سالانه است که در صورت توافق دو طرف افزایش خواهد یافت.

همچنین ذوالفقار یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری نی در این مراسم گفت: این تفاهمنامه در جهت هم افزایی و ارتقا خدمات به دانشجویان انجام شد. وی افزود: این تسهیلات از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران در اختیار دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی، پیام نور و آزاد قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، تفاهمنامه همکاری میان بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سوی مرتضی اکبری، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و ذوالفقار یزدان مهر، مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی و توجه به تامین مالی هزینه های ادامه تحصیل دانشجویان در قالب پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۳ درصد امضاء شد.

موضوع این تفاهم نامه، اعطای وام قرض الحسنه شهریه توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران به دانشجویان معرفی شده از سوی صندوق، از محل منابع بانک، طبق شرایط تفاهم نامه حاضر و ضوابط جاری بانک و صندوق بود. بر این اساس، مقرر شده در این تفاهمنامه، بانک قرض الحسنه مهر ایران هر سال و در طول مدت این همکاری معادل دو برابر مبلغ سپرده صندوق به میزان ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای سال اول از محل منابع خود، مطابق با ضوابط جاری بانک و شیوه نامه تنظیم شده به منظور رفع نیاز ضروری جامعه هدف، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان معرفی شده از طرف صندوق اقدام می کند.

در این میان، تسهیلات ارائه شده بر مبنای عقد قرض الحسنه و با کارمزد ۳ درصد است که سالانه و بر اساس مانده بدهی محاسبه و به اصل وام اضافه و به همراه اقساط تسهیلات پرداختی وصول می شود. همچنین میزان تسهیلات اعطایی به هر دانشجو در هر مقطع تحصیلی معرفی شده حداکثر طی ۸ مرحله به تشخیص و معرفی صندوق خواهد بود. مبلغ تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران به هر یک از اشخاص معرفی شده توسط صندوق رفاه دانشجویان، متناسب با مقطع تحصیلی و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال است.