اختلالات اقتصادی مقدمه سناریو فشار برای مذاکره مجدد با آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تهران بزرگ در بیانیه ای با حمایت از مواضع سرلشکر محمدعلی جعفری نوشت: اختلالات اقتصادی و آشوب های طلا و ارز در کشور مقدمه سناریوی فشار برای مذاکره مجدد با آمریکا است.

قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَی سَبِیلاً (سوره اسراء، آیه ۸۴)

بگو هر کس به طریقه خویش عمل می کند و پروردگار تو بهتر می داند که کدام یک به هدایت نزدیک تر است

ملت بزرگ و شریف ایران

در شرایط فعلی که بسیاری از تعاملات اقتصادی کشور، با مسائل ناشی از روابط بین المللی ایران با سایر کشورها، به‌ویژه برجام و رویکرد آمریکا به این توافق گره خورده است و بازگشت آثار تحریم‌ها بعد از روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام، سرعت بیشتری به خود گرفته و چالشهای جدی برای بخشهای مختلف اقتصاد کشور بویژه برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به همراه داشته است، ضرورت وحدت و یکصدایی در " نه به امکان مذاکره " برای مقابله با زیادخواهی و باج گیری آمریکا امری انکار نشدنی است زیرا:

۱- خروج آمریکا از برجام علی رغم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات سنگین هسته ای صورت گرفته و مقامات روسیاه کاخ سفید تصور می کنند موقعیت ایران در شرایط حاضر برای چانه زنی با امریکا ضعیف است و می توان با "مذاکره مجدد" از ایران امتیاز بیشتری گرفت. لذا رییس جمهور آمریکا تلاش می کند از این وضعیت به نفع خود استفاده کند.

۲- ایران نمی تواند روی مذاکره مجدد با آمریکا حساب باز کند زیرا به تعهدات یکجانبه و چند جانبه خود پایبند نیست و رییس جمهور قمارباز آن دایما به عربده کشی و دروغگویی مشغول است. آنچه در برجام رخ داد مذاکره با امریکا در چارچوب یک مذاکره بین المللی چند جانبه بوده و ربطی به اختلاف نظرهای اساسی بین ایران و آمریکا ندارد.

۳- تجربه نتایج ضعیف برجام نشان داده است که هیچ تضمینی برای حل مشکلات از طریق مذاکره با آمریکا وجود نداشته و سطح مشکلات دوجانبه و منطقه ای می تواند پیچیده تر شود.

۴- آنچه ما به ازای مذاکرات برجام برای کشور باقی مانده تورم افسار گسیخته و آشوب در بازار سکه و ارز و نابود شدن دارایی های مردم است

لذا با توجه به نکات بالا و بسیاری از مصالح دیگر که از حوصله این مرقومه خارج است، اهمیت موضوع توسط ریاست محترم جمهور آقای روحانی بدرستی تشخیص داده شد و ایشان دردیدار با روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قاطعانه ترین پاسخ را به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا دادند. در ادامه، این موضع رییس جمهور توسط فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای هشدارآمیز به ترامپ، بهنگام و درست، تقویت گردید و هزینه هرگونه خطای دشمن را بالا برد.

اما متاسفانه آقای علی مطهری در نامه ای به فرمانده محترم کل سپاه، ادعاهایی غرض ورزانه و وحدت شکنانه مطرح می کند که جز تضعیف دولت و نظام، چه حاصلی می تواند داشته باشد!؟ آیا پس از تحقق انسجام عمومی مبنی بر مقاومت در مقابل زیاده خواهی آمریکا، نامه نگاری هایی از این دست، آنهم از سوی نایب رئیس مجلس، حامل پیام تشتت آراء در داخل ایران نیست و سیاستمداران آمریکا را بر اعمال فشارهای بیشتر مصمم نمی کند!؟ باری، در این مجال به اختصار به بندهای نامۀ ایشان پاسخ داده می شود و بحث مفصل در صورت لزوم در جای خود ارائه می گردد. نخست آقای مطهری باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا ایشان از حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی اسلام شناس تر است؟ یا سیاستمدارتر؟

خوب و منصفانه تر آن بود که ایشان علاوه بر بند ۳، در بند ۱ نامۀ خود هم به نظرات حضرت امام استشهاد می نمود. مگر حضرت امام نفرمودند که آمریکا تروریست بالذات است و رابطه با آمریکا رابطۀ گرگ و میش است و مگر امام قطع رابطۀ آمریکا با ایران را به فال نیک نگرفته بودند؟ و اگر آمریکا در مقام مذاکره، مصمم بر کسب همان امتیازاتی باشد که در قالب جنگ خواستارشان بود، باید بدان تن داد!؟ لذا برداشت امکان مذاکره مطهری کوچک و امثالهم خلاف سیره بینیانگذار انقلاب و فاقد اعتبار است.

مطهری برغم ادعا در بند ۲ نامه، نیک می داند که تأکید فرماندهی کل سپاه بر عدم امکان مذاکره، پس از چندین سخنرانی ریاست محترم جمهور مبنی بر عدم انجام امکان مذاکره مجدد با آمریکا مطرح شده است و از یک سو به دلیل شکست پیاپی آمریکا از سپاه در منطقه، سخنان ایشان در کسوت فرمانده نیروی قاهر نظامی، موضع رئیس محترم جمهور را در برابر ترامپ متکبر تقویت می کند و از سوی دیگر در داخل کشور نیز به تقویت روحیۀ ایستادگی ملی می انجامد که جای تقدیر دارد، اما مطهری مرموزانه سعی میکند کماکان باب امکان مذاکره در شرایط فعلی را باز نگه دارد.

وی در بند ۳ نامۀ خود با طرح عنوان کار اصلی برای سپاه، مزورانه می خواهد این سازمان انقلابی را از مأ موریت اصلی خود که مطابق اساسنامۀ سازمانی، پاسداری از انقلاب اسلامی است، باز دارد. بدیهی است صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی در اولویت برنامه های سپاه قرار دارد و حضور این نیرو در منطقه و اهدای شهدای بسیار حتی از سرداران گرانقدر سپاه، گواه صدق این مطلب است. بدیهی است که سپاه پاسداران نظر به نظم سازمانی، در حوزۀ عمل نمایندگان مجلس و هیچ مجموعۀ دیگری دخالت نمی کند، اما هر جا که کم کاری صورت گیرد، سپاه در حوزۀ مأموریت خود درنگ نمی کند. مضافاً مطهری کوچک نیک به سخنان دیگر حضرت امام (ره) در بارۀ سپاه که بقای کشور را به بقای این نیروی وفادار منوط فرمودند و تبیین مقام معظم رهبری در مورد لزوم بصیرت سیاسی و حضور در صحنه سپاه واقف است.

مطهری در بند چهارم نامه، به موضوع درستی اشاره کرده است. ، اما ایکاش جریان های سیاسی را هم به این فهرست اضافه می کرد که با عمل به وظیفۀ ملی و دینی خود هرگز با دشمن همصدا نشده و در زیر علم آن ها قرار نگیرند. بدیهی است که اگر نهادی به وظیفۀ قانونی خود عمل نکند و کار کشور را در حوزۀ عملکردی خود معطل بگذارد، سازمان های دیگر در حوزۀ تماس، ناگزیر به تحمل فشار مضاعف و برداشتن بار بر زمین مانده می شوند. براستی اگر دولت در قضیۀ زلزلۀ استان کرمانشاه بدرستی عمل می کرد، آیا سپاه وارد عمل می شد؟ و آیا اهمال دولت در موضوع آب شرب خرمشهر و آبادان را، سپاه با کار شبانه روزی و جهادی جبران نکرد؟ آیا افتتاح چند ماه قبل مجتمع پتروشیمی ستارۀ خلیج فارس، کشور را از معضل کمبود بنزین که دشمن روی آن سرمایه گذاری کرده بود، نجات نداد؟ وجدان های بیدار نیک می دانند که اینها دخالت نبوده، بلکه سینه سپر کردن در عرصه هایی است که انقلاب اسلامی نیاز به حضور و ایثار دارد.

مطهری نعل وارونه می زند و شیپور را از سرگشادش می دمد؛ نیش قلمش باید به سوی افرادی نشانه گیرد، که رندانه وطن فروشی نموده و ظرفیتهای کشور را آگاهانه معطل گذاشته اند تا با فشار اقتصادی خود ساخته کشور را تسلیم آمریکا کنند.

بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تهران بزرگ ضمن تشکر و حمایت از موضع انقلابی و هوشمندانه فرمانده محترم کل سپاه پاسداران مبنی بر بسته بودن باب امکان مذاکره با آمریکا و تقبیح و تضاید نامه علی مطهری با منافع ملی کشور، باور دارد پارادوکس رفتاری ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی در قبال ایران، معلول سردرگمی آنها در مواجهه با "ایران قدرتمند" می باشد. اگر همت همراه با ابتکار و نگاه علمی اندکی اجازه بروز یابد و به صحنه بیاید می توان در سختترین شرایط جنگ اقتصادی کشور را اداره کرد. امروز برای عبور از جنگ اقتصادی نیاز به وحدت و اعتماد به تک تک مردم ایران است نه مذاکره و اعتماد به آمریکا. آن کسانی که در قمار بازی سیاسی با سکه و ارز خواهان مذاکره با ترامپ قمار بازند و از روی ناآگاهی یا غرض ورزانه به مشکلات کشور آدرس غلط میدهند دچار چالش در بینش اند. حل مسائل کشور در سیاست تحریم‌زدایی با پشتوانه مردم است. اهل فن نیک میدانند که اختلالات اقتصادی و آشوب های طلا و ارز در کشور مقدمه سناریوی "فشار برای مذاکره مجدد" با آمریکا است.

اگر مسؤلان درباره همه مسائل با شفافیت بیشتر با مردم عمل کنند و با آنها صادق باشند و موانع را معرفی کنند مردم با آنها همراهی خواهند کرد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تهران بزرگ