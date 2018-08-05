به گزارش خبرنگار مهر، در گروه A مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا امروز تیم واموس اندونزی به مصاف ناگویا ژاپن رفت و با ۴ گل شکست خورد با این حال تیم واموس بعد از ناگویا به عنوان تیم دوم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

رضا فلاح زاده سرمربی ایرانی تیم واموس بعد از این بازی گفت: ما تلاش زیادی کردیم تا به ناگویا گل بزنیم ولی نتوانستیم. این خیلی دشوار بود. به ناگویا تبریک می گویم. برای آنها بهترین آرزوها را داریم. شاید در زمان دیگری بتوانیم ناگویا را شکست بدهیم.

وی افزود: برای اولین بار است که یک تیم فوتسال اندونزی به مرحله حذفی می رسد و این، احساس بسیار خوبی است. بازیکنانم تجربه زیادی ندارند اما در بازی بعد تلاشمان را بیشتر می کنیم.

فلاح زاده در پایان گفت: می خواهم از هواداران اندونزیایی عذرخواهی کنم. ما امروز نتوانستیم برنده شویم ولی در بازی بعد عملکردمان بهبود می یابد.