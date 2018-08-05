  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴

فوتسال جام باشگاه‌های آسیا؛

صحبت‌های فلاح زاده بعد از صعود با تیم واموس اندونزی

سرمربی تیم فوتسال واموس اندونزی گفت: برای اولین بار در جام باشگاه‌های آسیا یک تیم از اندونزی به مرحله حذفی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه A مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا امروز تیم واموس اندونزی به مصاف ناگویا ژاپن رفت و با ۴ گل شکست خورد با این حال تیم واموس بعد از ناگویا به عنوان تیم دوم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

رضا فلاح زاده سرمربی ایرانی تیم واموس بعد از این بازی گفت: ما تلاش زیادی کردیم تا به ناگویا گل بزنیم ولی نتوانستیم. این خیلی دشوار بود. به ناگویا تبریک می گویم. برای آنها بهترین آرزوها را داریم. شاید در زمان دیگری بتوانیم ناگویا را شکست بدهیم.

وی افزود: برای اولین بار است که یک تیم فوتسال اندونزی به مرحله حذفی می رسد و این، احساس بسیار خوبی است. بازیکنانم تجربه زیادی ندارند اما در بازی بعد تلاشمان را بیشتر می کنیم.

فلاح زاده در پایان گفت: می خواهم از هواداران اندونزیایی عذرخواهی کنم. ما امروز نتوانستیم برنده شویم ولی در بازی بعد عملکردمان بهبود می یابد.

کد خبر 4366491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها