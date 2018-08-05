دلایل افزایش قیمت جو/پیش بینی تولید١٠میلیون تن خوراک دام آماده

به گزارش خبرنگار مهر، تورج صارمی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در نشستی خبری با بیان اینکه خوراک دام ۶۰ تا ۷۰ درصد بر روی قیمت محصولات دامی تاثیرگذار است، اظهار داشت: همچنین با توجه به تاثیر خوراک بر روی کیفیت محصولات دامی همواره توجهی جدی به کیفیت صنعت خوراک دام وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ بالغ بر ۱۴ میلیون تن محصولات دامی اعم از گوشت قرمز، شیر، مرغ و... در کشور تولید شد گفت: ارزش ریالی این تولیدات ۶۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بالغ بر ۴۲۷ هزار میلیارد ریال خوراک باری این تولیدات مصرف کرده ایم، افزود: به عبارتی ما بالغ بر ۷۲ میلیون تن خوراک دام را در سال ۹۶ مصرف کرده ایم که اقلام آن متفاوت بوده است.

به گفته صارمی ارزش خوراک آماده کارخانجات نیز ۱۲۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به مهمترین کشورهای تولید کننده خوراک دام اضافه کرد: در سال ۲۰۱۷ چین، آمریکا، برزیل، هند، اسپانیا، مکزیک و روسیه ۷ کشور مهم تولید کننده خوراک دام در جهان بوده اند که نصف خوراک دنیا را این کشورها تولید می کنند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه امور دام وزارت جهاد کشاورزی، همچنین اضافه کرد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، فارس، گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان و اصفهان استان‌های مطرح کشور در سال ۹۶ در زمینه تولید خوراک دام هستند.

صارمی با اشاره به رشد تولید خوراک آماده دام از سال ۹۲ تا ۹۶ تصریح کرد: متوسط رشد سالیانه صنعت در کشور طی این سالها حدود ۱۲ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰ میلیون تن خوراک آماده در کشور تولید می‌شود، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود در سال جاری نیز میزان خوراک در همین حدود باشد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه امور دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: نرخ رشد سالیانه صادرات خوراک آماده به طور متوسط ۳۳ درصد بوده است.

صارمی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰، به میزان ۲۶ هزار تن خوراک دام، طیور و آبزیان از کشور صادر شده است، افزود: در سال ۹۶ این عدد به بالغ ۲۰۸ هزار تن به ارزش ۸۳ میلیون دلار رسید.

وی افزود: در راستای ظرفیت سازی و توسعه کارخانجات تولید کننده خوراک آماده دام نظام نظارت فنی و کنترل کیفی اجرایی شد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه امور دام وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به برگزاری چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران (فید اکسپو) اضافه کرد: این همایش و نمایشگاه که از ۲۰ تا ۲۲ مردادماه در تهران برگزار می‌شود در راستای ظرفیت و افزایش کیفیت در صنعت خوراک دام برگزار می‌شود.

وی گفت: ۳۳ کشور از جمله آلمان، آمریکا، اتریش، اسپانیا، اکراین، انگلستان، ایرلند، برزیل، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، کانادا، هلند، هند و نروژ در این نمایشگاه حضور دارند.

صارمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های دامی در بازار ادامه داد: در حال حاضر با اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام، بازار نهاده‌ها رو به تعادل می رود ضمن اینکه این شرکت برنامه خرید بیش از ۲ میلیون تن انواع نهاده های دامی را برای کنترل شرایط بازار در دستور کار خود قرار داده بود که برخی از این نهاده ها وارد کشور شده و مابقی نیز در حال ترخیص است.

وی تصریح کرد: طبق گزارشات گمرک در روند واردات نهاده ها با هیچ گونه مشکلی مواجه نیستیم و این اقدام به سهولت انجام می‌شود.

صارمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دلایل افزایش ۲۵ درصدی قیمت جو در بازار گفت: هر ساله زمانی که ما از فصل بهار به فصل تابستان می رسیم با توجه به شرایط گرما و افزایش دما عرضه علوفه های دستی به بازار کم می‌شود و ظرفیت مراتع نیز کاهش می یابد. همین مسئله باعث می‌شود تقاضا برای نهاده هایی مانند جو در بازار زیاد شود. که همین مسئله دلیل افزایش قیمت جو در بازار است.

وی افزود: رصدهایی که انجام داده ایم نشان می دهد برنامه ریزی های انجام گرفته در تولید جو توسط معاونت امور زراعت محقق شده و با توجه به اینکه ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی جو هنوز در برخی استانهانها هنوز برداشت نشده است پیش بینی تولید در سال جاری محقق می‌شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه امور دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین شرکت پشتیبانی امور دام بالغ بر ۴۰۰ هزار تن جو در برنامه خرید خود داشته که این میزان جلو خریداری شده و به تدریج وارد بازار می‌شود.

صارمی تصریح کرد: به محض اینکه عرضه این نهاده در سطح تشکل های استانی انجام شود قیمت آن در بازار تعدیل خواهد شد.

در ادامه این نشست، مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در مورد اهمیت استفاده از خوراک دام آماده گفت: طبق جلساتی که با انجمن کشتارگاه‌های ایران داشته‌ایم، تولیدکنندگانی که از خوراک آماده برای تولید مرغ استفاده می‌کنند، ۶ تا ۸ درصد افت لاشه کمتری در کشتارگاه‌ها دارند که اگر این رقم را در ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول تولیدشده در کشور در این حوزه محاسبه کنیم، رقم چشم‌گیری می‌شود.

وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا واحدهای دامداری و مرغداری با آسیاب و میکسر خوراک تهیه نمی کنند و ما نیز باید به سمتی برویم که که از خوراک آماده دام و طیور استفاده کنیم.