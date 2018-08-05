به گزارش خبرگزاری مهر گزیده ای از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان که ۲۴ تیرماه برگزار شد در پایگاه اطلاع رسانی حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب منتشر شد.
رهبر انقلاب در این دیدار تاکید کردند: «به مشکل نظام بانکی بهطور جدّی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه میزنند. ... در نظام بانکی و مشکل نقدینگیای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما میتوانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است.
... این رقم نقدینگی خیلی رقم فوقالعادهای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانهای است.
... به نظر من مسئلهی بانکها و بخصوص تکیهی روی مسئلهی نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. ... یک کارگروه قویّ فعّالِ شبوروزکار، معیّن بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئلهی بانکها و با مسئلهی نقدینگی چهجوری بایستی برخورد کنند؛ بخشهای جذّابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البتّه یک فهرستی به من داده شده. ... نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمیآید.
... البتّه کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفتهای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ شبانهروزی از آدمهای فعّال تشکیل بشود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، سرِ یک ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامهی کاری روشنی مشخّص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیسجمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ ... یعنی یکچنین چیزی لازم است...».
بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار را که پیش از این منتشر شده بود، اینجا بخوانید.
در دیدار اخیر هیات دولت با رهبر انقلاب مطرح شد
دستور رهبر انقلاب برای تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکل نقدینگی
بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر دستور ایشان به دولت برای تشکیل یک کارگروه قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع جهت بررسی مشکل بانکها و نقدینگی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر گزیده ای از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان که ۲۴ تیرماه برگزار شد در پایگاه اطلاع رسانی حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب منتشر شد.
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