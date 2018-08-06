به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شمس، عصر دیروز، ۱۴ مردادماه با حضور در کتابخانه شقایق با مخاطبان کودک و نوجوان خود گفتوگو کرد. برای آنها قصه خواند و از بچهها خواست تا قصه بنویسند و قصههاشان را بخوانند.
نویسنده مجموعه «پهلوان پشه»، طی یک کارگاه آموزشی به تعریف سه عنصر اصلی قصه یعنی تعادل، عدم تعادل و تعادل پرداخت و گفت: رسیدن به تعادل دوم همه مساله و هدف داستان است. او همچنین، خطاب به مادران حاضر در این نشست مطرح کرد: از تخیل فرزندان خود نترسید چراکه تخیل، فراتر از علم است. یک روز مادری به دیدن انیشتین آمد و از او پرسید چه کنم تا فرزندم، مثل تو باهوش و با استعداد باشد و انیشتین در جواب گفت: بگذار بچهات افسانه خواند.
شمس، افسانهها را گونهای تاریخ شفاهی دانست و افزود: قصهها و افسانهها از دل مردم برخاستهاند و باید حفظ شوند و باقی بمانند و یک روش کارآمد برای زنده ماندن این افسانهها تازه کردن یا بازآفرینی آنهاست و من در کتابهای خود قصهها و افسانههای کهن را به روز میکنم البته نویسندگان دیگری هم چون آتوسا صالحی، محمدرضا شمس، جمالالدین اکرمی و آرمان آرین چنین کرده و به بازنویسی و بازآفرینی قصهها پرداختهاند. کسان دیگری هم شهر به شهر و روستا به روستا گشته و افسانهها را، به همان شکل و شیوه، ثبت و ضبط کردهاند که صادق هدایت، انجوی شیرازی و جعفری قنواتی از این دستهاند.
نویسنده مجموعه «هزار و یک افسانه» در ادامه بیان کرد: علاوه بر افسانهها و قصهها لازم است شعر مفاخری چون فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا هم برای بچهها سادهنویسی شود تا برای آنها قابل فهم و قابل درک باشد.
شمس بچهها را به خواندن کتابهای فانتزی تشویق و بیان کرد: خواندن اینگونه کتابها تخیل را بالا میبرد و این همان هدفی است که آموزش و پرورش ناکارآمد ما از درک آن عاجز است.
این نویسنده کودک و نوجوان در پاسخ به اینکه روشهای انتخاب کتاب خوب به چه صورت و چگونه است گفت: ما میتوانیم از کسانی که کتابخوان هستند یا از کتابداران کتابخانهها کمک بگیریم. ضمن اینکه نام ناشر، نویسنده و مترجم هم به ما در انتخاب کتاب کمک میکند.
برنامه «یکشنبههای کتاب»، در ایام تابستان و هر هفته، در یکی از کتابخانهها و مراکز فرهنگی- هنری منطقه هشت شهرداری تهران برگزار میشود و هدف از اجرای آن گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.
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