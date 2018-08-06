خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان بوشهر به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان میگوی کشور محسوب میشود که بخش قابل توجهی از میگوی تولیدی این استان به خارج از کشور صادر می شود.
علاوه بر ظرفیتهای بسیار مهمی که در زمینه تولید و پرورش میگو در استان وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر تولید میشود، صیادان این استان نیز در عرصه صید میگو دارای جایگاه ویژهای هستند.
میگوی دریایی استان بوشهر از نوع ببری سبز باکیفیتترین نوع میگو در آبهای خلیج فارس است که طرفداران بسیار زیادی در سطح کشور و به ویژه در بین مردم استان بوشهر دارد.
هر ساله از اواخر تیرماه و اوایل مردادماه فصل صید میگو آغاز میشود و صیادان با قایق و لنجهای خود راهی دریا می شوند تا با صید این آبزی باکیفیت روز و روزی خود را از دریا بگیرند.
امسال نیز فصل صید میگو از سوم مردادماه برای قایقها و از پنجم مردادماه برای لنجهای صیادی در آبهای استان بوشهر آغاز شده است و حدود هشت هزار صیاد در حال صید هستند.
کاهش میزان صید
رئیس امور صید شیلات استان بوشهر با اشاره به کاهش ۶۴ درصدی صید میگو توسط صیادان در آبهای استان بوشهر در سال جاری بیان کرد: تاکنون ۲۴۷ تن میگو توسط صیادان صید شده است.
منصور پاپری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای مردادماه فصل صید میگو در آبهای استان بوشهر اغاز شده است و همچنان ادامه دارد و بیش از ۷۰۰ قایق و ۴۹۰ فروند لنج مشغول به صید شدهاند.
وی با اشاره به انجام صید به روش ترال، بیان کرد: میگو از آبزیان کفزی است که با روش ترال صید میشود و استفاده از این شیوه صید فقط در ایام صید میگو مجاز است و در دیگر فصول سال ممنوع است.
میگوی صید شده در آبهای استان بوشهر از باکیفیتترین میگوهای خلیج فارس استرئیس امور صید شیلات استان بوشهر از کاهش ۶۴ درصدی صید میگو در خلیج فارس خبر داد و اضافه کرد: طی هفت روز نخست صید میگو در استان، ۲۴۷ تن میگو توسط صیادان صید شده است.
وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال قبل ۶۹۸ تن میگو در آبهای استان صید شده بود، خاطرنشان کرد: در مجموع هزار و ۳۳۰ تن میگو در سال گذشته در آبهای استان صید شده بود که امسال شاهد کاهش آن خواهیم بود.
تخلیه میگو در ۲۵ بندر
پاپری ادامه داد: قایقها برای صید مجوز یک روزه و دو روزه دریافت میکنند و لنجهای صیادی نیز بنا به محلی که صید میکنند مجوزهای چهار روزه و شش روزه دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه میگوی صید شده در آبهای استان بوشهر از باکیفیتترین میگوهای خلیج فارس است، افزود: بیش از ۸۰ درصد میگوهای صید شده در خلیج فارس از گونه ببری سبز است.
رئیس امور صید شیلات استان بوشهر گفت: میگوی صید شده توسط صیادان استان بوشهر در ۲۵ بندر صیادی تخلیه میشود.
قیمت میگو اوج گرفت
همواره پس از صید میگو و تخلیه این صید در بنادر استان بوشهر، تقاضا برای خرید این محصول نیز افزایش مییابد که امسال نیز شاهد تقاضای گسترده مردم برای خرید این آبزی مقوی و مغزی هستیم.
امسال با توجه به کاهش میزان صید، افزایش هزینههای صید برای صیادان و همچنین تورمی که در بازار برای همه اجناس و کالاها و محصولات رخ داده است، قیمت میگو نیز اوج گرفته است.
قیمت میگو تابعی از کیفیت میگو است و البته بستگی به اندازه میگوی صید شده دارد که هر چه میگو بزرگتر باشد و کیفیت بالاتری داشته باشد، قیمت آن نیز افزایش مییابد.
امسال قیمت میگو به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده است و البته میگوهای باکیفیت با قیمتی بیش از ۵۰ هزار تومان نیز به فروش رسیده است که یکی از مهمترین دلایل را میتوان کاهش صید دانست.
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