بهبود ذخایر میگو در خلیج فارس؛ ۷ هزار صیاد به دریا زدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با آغاز فصل صید میگو در استان بوشهر، صیادان محلی در شرایط سخت و طاقت‌فرسا مشغول به کار هستند. این فصل که به طور رسمی بیش از ۱۰ روز است که آغاز شده، به دلیل گرما و رطوبت بالای خلیج فارس، چالش‌های زیادی را برای صیادان به همراه داشته است.

صیادی در گرمای شدید با سختی‌های فراوانی همراه است؛ دمای هوای این منطقه به ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و رطوبت بالا، شرایط را برای کار کردن بسیار دشوار کرده است.

صیادان بوشهری با قایق‌ها و لنج‌های خود به دل دریا می‌زنند، اما گرمای سوزان و رطوبت بالا، کار را برای آن‌ها دشوار کرده است. بسیاری از آنان از مشکلات جسمی ناشی از این شرایط شکایت دارند. عرق‌ریزی مداوم و کم‌آبی بدن، باعث خستگی زودرس و کاهش توانایی کارگران می‌شود.

امید در دل صیادان

یکی از صیادان بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات صید می‌گوید: در این گرما، حتی یک دقیقه هم نمی‌توانیم بدون آب بمانیم. اگرچه کار سخت است، اما عشق به دریا و میگو ما را ادامه می‌دهد.

محمد که تازه از صید برگشته است اضافه کرد: با وجود تمامی سختی‌ها، میزان صید نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

این افزایش به دلیل چندین عامل، از جمله تغییرات اقلیمی و مدیریت بهتر منابع دریایی است. این صیاد با خوش‌بینی به آینده می‌گوید: امسال شرایط بهتری داریم و امیدواریم که با ادامه این روند، بتوانیم درآمد بیشتری داشته باشیم.

زندگی روزمره صیادان در بوشهر به شدت تحت تأثیر شرایط جوی و اقتصادی قرار دارد. بسیاری از آنان برای تأمین معیشت خانواده‌های خود، مجبورند ساعت‌های طولانی را در دریا بگذرانند.

افزایش هزینه‌های صید

یکی از صیادان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مشکلات اقتصادی می‌گوید: قیمت تجهیزات و ملزومات صید افزایش یافته و این موضوع فشار زیادی بر ما وارد کرده است. اما ما هنوز هم امیدواریم که بتوانیم با زحمت بیشتر، هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنیم.

صید میگو نه تنها منبع درآمد اصلی برای بسیاری از خانواده‌ها در بوشهر است، بلکه تأثیرات اجتماعی زیادی نیز دارد. این فعالیت اقتصادی موجب ایجاد اشتغال برای جوانان و تقویت جوامع محلی می‌شود.

با این حال، چالش‌هایی نظیر تغییرات آب و هوایی و کاهش منابع دریایی نیز وجود دارد که نیازمند توجه و مدیریت مناسب است.

فصل صید میگو در بوشهر معمولاً تا اواخر تابستان ادامه دارد و پس از آن، صیادان باید به فکر شغل‌های دیگر باشند. با این حال، امیدواری برای بازگشت دوباره به دریا و ادامه فعالیت‌های صیادی، همیشه در دل آنان وجود دارد.

یکی از صیادان می‌گوید: ما هر سال منتظر فصل جدید هستیم. این عشق به دریا و زندگی دریایی هیچ‌گاه از بین نمی‌رود.

پیش‌بینی افزایش میزان صید

مدیرکل شیلات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۱۱ روز نخست صید در استان بوشهر بیش از هفت هزار صیاد با هزار قایق و لنج به دل دریا زده‌اند تا روزی خود را از دل دریا بیرون بکشند.

عقیل امینی میزان برداشت میگو طی دوره جدید صید در استان را هزار و ۱۰۰ تن عنوان کرد و افزود: سال گذشته در مجموع هزار و ۳۰۰ تن میگو در استان صید شده بود که پیش بینی می‌شود امسال به هزار و ۶۰۰ تن برسد.

وی به اهمیت استان بوشهر در زمینه صید و عرضه آبزیان اشاره کرد و گفت: این استان یکی از مناطق کلیدی صید آبزیان در خلیج‌فارس به شمار می‌آید و هر ساله انواع مختلف ماهی و میگو از صیدگاه‌های آن برداشت و به بازار عرضه می‌شود.

امینی همچنین توضیح داد که میگو به عنوان یکی از گونه‌های مهم خلیج فارس، تحت مدیریت کمیته تخصصی قرار دارد و زمان صید آن با صدور مجوزهای لازم تعیین می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس گشت‌های تحقیقاتی انجام شده توسط پژوهشکده میگو، پیش‌بینی می‌کنیم که امسال شاهد افزایش چشمگیری در میزان صید باشیم و امیدواریم که در پایان فصل، آمار نهایی به حدود هزار و ۶۰۰ تن برسد.

این آمار نشان‌دهنده پتانسیل بالای استان بوشهر در صنعت صید و پرورش آبزیان است و نویدبخش آینده‌ای روشن برای صیادان و فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

صید میگو در استان بوشهر نه تنها یک فعالیت اقتصادی مهم است، بلکه نمادی از فرهنگ و زندگی مردم این منطقه است. با وجود چالش‌های فراوان، صیادان بوشهری با عزم و اراده‌ای مثال‌زدنی به کار خود ادامه می‌دهند و امیدوارند که روزهای بهتری در انتظارشان باشد. آن‌ها نه تنها برای تأمین معیشت خود بلکه برای حفظ سنت‌ها و فرهنگ دریایی کشورشان نیز تلاش می‌کنند.

در نهایت، امید است که با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی این قشر زحمتکش، تدابیر لازم برای حمایت از آنان اتخاذ شود تا بتوانند با آرامش بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.