به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی به مراجع تقلید و آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و صافی گلپایگانی، ضمن اعلام آمادگی فرزندان انقلاب اسلامی در سپاه و بسیج برای نقش‌آفرینی و کمک در حل مشکلات عرصه اقتصاد کشور و مقابله با توطئه های دشمنان، از مواضع حکیمانه این مراجع عالیقدر در خصوص اصلاح امور با تغییر عناصر و تکیه بر توانمندی های داخلی و اقتصاد مقاومتی و نیز برخورد قاطع و سریع با مفسدان و غارتگران قدردانی کرد.



متن پیام نماینده ولی فقیه در سپاه به این شرح است:

«بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیات

در حالیکه چالش های متعدد نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون در پرتو رهبری داهیانه امام راحل (قدس سره الشریف) و رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی) و هدایت و حمایت مراجع عظام تقلید و نیز ایثار و جانفشانی ملت عزیز ایران، به حول و قوه الهی مرتفع شده و نظام با سربلندی و عزت و اقتدار به مرحله چهل سالگی خود رسیده است، وجود مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل و فشارهای بیرونی و سوءمدیریت برخی از مسئولان ،در شأن مردم و زیبنده نظام ولایی نیست.

در طول تاریخ تشیع، مراجع معظم تقلید، همواره ملجا و از حامیان اصلی مردم بوده و دغدغه دینداری و معیشت آنان از مهمترین خواسته های علما بوده است.

حضرتعالی نیز که همیشه حامی مردم متدین ایران اسلامی بوده اید، اخیراً در خصوص اصلاح امور با تغییر عناصر و تکیه بر توانمندی های داخلی و اقتصاد مقاومتی و نیز محاکمه سریع و قاطع مفسدان و غارتگران تذکراتی فرموده اید ، که یقیناً مایه دلگرمی ملت بوده و زمینه ساز جدیت مسئولان برای حل معضلات است؛ ان شاءالله.

اینجانب بر خود لازم می‌دانم ضمن اعلام آمادگی فرزندان انقلاب اسلامی در سپاه و بسیج برای نقش‌آفرینی و کمک در حل مشکلات جاری عرصه اقتصاد کشور و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی؛ از مواضع حکیمانه حضرتعالی صمیمانه سپاسگزاری و حمایت نموده ، از پیشگاه ذات اقدس ربوبی سلامتی کامل، طول عمر و دوام عزت آن وجود مبارک را در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم( روحی له الفدا) مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»