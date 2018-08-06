وظیفه مسئولان در قبال مردم سنگین است/ لزوم رفع مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در نشست با اعضای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر باعث نجات از سقوط در منکرات و حرکت به سمت صعود به مدارج عالیه انسانی می‌شود.

وی مهمترین فریضه در عرصه آراستگی و پیراستگی جامعه را امر به معروف و نهی از منکر دانست و اضافه کرد: خداوند اولین آمر به معروف و ناهی از منکر است و این موضوع بیانگر اهمیت بالای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

امام جمعه بوشهر فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را کمال‌آفرین و نجات‌بخش دانست و تصریح کرد: نهی از منکر بالی است که انسان‌ها بر آن می‌نشینند و از ظلمت‌ها نجات یافته و به نور می‌رسند.

وی با بیان اینکه جامعه بدون امر به معروف و نهی از منکر از دست دین و انقلاب خواهد رفت و به دست جهان سلطه می‌افتد، بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر منطبق با نظام آفرینش است و خداوند نیز اولین آمر به معروف و ناهی از منکر است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه شناخت معروف‌ها و منکرات فضای پیرامونی از موضوعات مهم برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: اولویت‌بندی معروف‌ها و منکرها و سپس مدیریت اجرایی آن در مراحل بعدی قرار دارد.

وی با بیان اینکه باید برای ترویج معروف‌ها و تصحیح منکرها در جامعه تلاش شود، خاطرنشان کرد: در استان بوشهر شاهد انجام اقدامات بسیار خوبی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: مردم به خوبی عملکرد مسئولان در ارائه خدمات و رفع مشکلات را مشاهده می‌کنند و از بابت مشکلات نگران هستند ولی به خاطر حفظ نظام اسلامی این مشکلات را تحمل می‌کنند.

آیت الله صفایی بوشهری تاکید کرد: مسئولان وظیفه سنگینی در برابر مردم دارند و باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات مردم و تامین نیازهای آنان تلاش کنند و شاهد گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم باشیم.