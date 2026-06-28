به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نخستین نشست اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار کرد: طی سال‌های گذشته مطالعات گسترده‌ای درباره شناخت معروف‌ها، منکرها و عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی در استان انجام شده است.

وی افزود: حدود ۱۵ سال فعالیت پژوهشی و ریشه‌یابی در حوزه شناخت معروف‌ها و منکرها صورت گرفته، اما در بخش اجرا و اقدام عملی با توقف یا کندی مواجه هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به موضوع عفاف و حجاب بیان کرد: در این حوزه ۳۲ دستگاه اجرایی مسئولیت دارند و اگر قرار است اقدامات مؤثری انجام شود، همه این دستگاه‌ها باید در بخش ایجابی و فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: نباید همه مسئولیت‌ها در ابتدای کار به نیروی انتظامی واگذار شود، بلکه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی باید وظایف قانونی خود را به‌طور کامل انجام دهند و در صورت نیاز، موضوع به نیروی انتظامی ارجاع شود.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی خاطرنشان کرد: اگر هر دستگاه، نهاد و حتی هر فرد به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کند، بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجموعه‌ای اندیشه‌ورز و مطالبه‌گر است، گفت: بسیاری از مسائل تنها با حضور و مشارکت مردم قابل حل است و حضور مردم در حمایت از نیروهای مسلح طی ماه‌های اخیر نمونه‌ای از این مشارکت عمومی محسوب می‌شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر همچنین با اشاره به موضوع گرانی در استان اظهار داشت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از گران‌فروشی کاذب است و مقابله با این مسئله نیازمند اقدامات ایجابی و سلبی به صورت همزمان است.