اهدای نماد«حباب ساز» در تقدیر از قدرت توجیه مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین شب طنز انقلاب اسلامی با عنوان «نطنز»، عصر روز گذشته به همراه اجرای برنامه‌هایی نظیر شعرخوانی طنز، استندآپ کمدی و اجرای موسیقی از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی در محل حسینیه هنر برگزار شد.

این برنامه با شعرخوانی طنز رضا خوش تراش پسندیده از شاعران و طنزنویسان کشور، آغاز شد. پسندیده، شعرش را با عنوان «کودکستانیه» قرائت کرد که ابیات آغازین آن در ادامه آمده است.

کودکستان بهارستان است

همه بامزه و بازیگوشند

دکترانی که مطب را بستند

حال بی دفتر وبی روپوشند

ادامه شب طنز انقلاب با شعرخوانی حجت الاسلام مهدی پیرهادی ادامه پیدا کرد. پیرهادی سروده‌ای درباره وضعیت دولت و مناسبات داخلی آن خواند که بخش هایی از آن را می‌آید:

دیدمش با عشوه از توچال بالا می‌رود

مثل آمار طلا خوشحال بالا می‌رود

تا بسوزاند دماغ مردم بیچاره را

خنده رو با جار و با جنجال بالا می‌رود

در ادامه این برنامه، با دعوت علی زکریایی که اجرای این محفل طنز را برعهده داشت، نوبت به شاهرخ بایرامی از طنزپردازان جوان رسید تا متن طنزش را درباره مسائلی که درمورد استعفای نوبخت از پست سخنگویی دولت ایجاد شده بود برای حاضران در سالن بخواند که مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و موجب شد او را تشویق کنند.

در بخش دیگر این مراسم، پس از پخش کلیپی از خاطرات طنز شهید مدافع حرم رضا سنجرانی در زمان خدمت، حجت الاسلام سعید شفیعی با حضور در سن برنامه که با کاریکاتور داود افرازی درباره لفاظی‌های ترامپ، رئیس جمهور امریکا طراحی شده بود، اقدام به بیان خاطره‌هایی طنز از ماجراها و وقایعی که برای او به عنوان یک روحانی پیش آمده بود، کرد که استقبال پرشور حاضران در حسینیه هنر را به دنبال خود داشت و بارها با تشویق آنها همراه شد.

افشار جابری، دیگر طنزپرداز جوان کشور در بخش بعدی این مراسم به شعرخوانی پرداخت. او سروده خود را با عنوان «معمولی» قرائت کرد.

درآمدم بخرم یک پنیر معمولی

شب از مغازه دکتر امیر معمولی

که ناگهان هوس پسته کرد این دل تنگ

امان از این دل لغزش‌پذیر معمولی

عالیه رجبی، یکی دیگر از شاعران و طنزپردازان جوان بود که نوبت به شعرخوانی او رسید. بخش از شعر طنز وی را در نقد عملکرد مسئولان در ادامه می خوانید.

عده ای صرفا ادعا کردند

ادعاهای بی ریا کردند

روز را وقف خدمت مردم

طول شب را خدا خدا کردند

لقمه هایی که چرب بود و مضرّ

از غذاهای ما سوا کردند

در ادامه مراسم، محمدرضا موذن زاده به اجرای استندآپ کمدی پرداخت که با استقبال فراوان حضار و تشویق‌های مکرر آنها همراه شد. این طنزپرداز، استندآپ کمدی خود را درباره موضوعاتی چون کاهش شدید ارزش پول کشور، افزایش زیاد قیمت دلار، وضعیت نامطلوب اقتصادی و حافظه کم برخی از مسئولان اجرا کرد.

بخش دیگر این برنامه با عنوان «پسران انقلاب» کلیپ «بسه شلوار» پخش شد که در آن به ماجراهای چهارشنبه‌های سفید و کمپین خبرنگار ضدانقلاب مسیح علی‌نژاد پرداخته شده بود که با استقبال مخاطبان روبرو شد.

در ادامه هشتمین شب طنز انقلاب اسلامی، امین شفیعی، طنزپرداز جوان، همراه با اجرای موسیقی زنده شعری طنز درباره سلبریتی‌ها و اظهارنظر آنها در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرائت کرد.

مهدی کبیری، دیگر شاعر و طنزپرداز جوان در بخش بعدی این برنامه به روی صحنه آمد و شعر طنز خود را با موضوع وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور و ماجرای نافرجام برجام قرائت کرد. بخشی از این شعر طنز را در ادامه می‌خوانید.

بستید دهانها و نوشتید ز برجام

امید شما بود به الطاف عمو سام

دل پیچه گرفتیم ازین آش نخود خام

جز دستکش مخملی ناز ندیدید

از بس که شما خیره‌سر و چشم سفیدید

در بخش دیگر این مراسم، مینا گودرزی، سروده طنزش را با عنوان «برج زهرمار» برای مردم حاضر در سالن خواند که بخشی از آن را می‌خوانید.

باید امور بی خود و بی جا عوض شود

بالفرض درب سفت مربا عوض شود

چون برج زهرمار پر از بار منفی است

با لفظ خوب و مثبت «پیزا» عوض شود

پایان بخش اجراهای هشتمین شب طنز انقلاب اسلامی که با استقبال بیشتر از ظرفیت محل برگزاری مواجه شده بود، شعرخوانی فهیمه انوری، دیگر شاعر و طنزپرداز جوان بود که شعر طنزی را در نقد عملکرد دولت برای حاضران قرائت کرد که ابیاتی از آن را می خوانید.

یک عمر پی پول دویدیم، بگو خوب

از هرچه خوشی بود، بریدیم، بگو خوب

بعد از دوسه سالی که پس انداز نمودیم

رفتیم وَ جوراب خریدیم، بگو خوب

در جریان مسابقه‌ای که با موضوع توجیه مشکلات توسط مسئولان در این محفل طنز بین حاضران برگزار شد، یک اسباب بازی حباب‌ساز به نفر برگزیده اهدا شد.

شب طنز انقلاب اسلامی به صورت ماهانه از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی برگزار می شود و علاقمندان جهت اطلاع از برنامه‌ها و فعالیت‌های این مجموعه می توانند به کانال طنزیم با آی‌دی tanzym_ir@ در پیام رسان ها مراجعه کنند.