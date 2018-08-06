حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آمریکایی‌ها اتفاق جدیدی را رقم نمی‌زنند، چرا که در زمان اوباما نیز کارشکنی در مسیر تحریم‌ها وجود داشت، گفت: آنها فقط روی کاغذ یکسری تحریم‌ها را برداشته بودند و همه به یاد داریم که ۹ ماه بعد از آغاز اجرای برجام، سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در اجلاس داووس با صراحت اعلام کرد که دستاوردهای برجام «تقریبا هیچ» بوده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه از این به بعد هم اتفاق جدیدی نمی‌افتد، گفت: علت این مساله هم آن است که تاکنون برخی شرکت‌های بیمه ای و بانکی عملا کارشکنی می‌کردند، لذا مجموعه این اقدامات قبلی باعث شده است تا ما با تحریم های آمریکا به خوبی آشنا باشیم.

کشور به دنبال تبدیل «تهدید» تحریم‌ها به «فرصت» است

فلاحت پیشه با اشاره به الزامات مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا تاکید کرد: باید کاری کنیم که جذابیت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور افزایش یابد و هدف دشمن برای انزوای جمهوری اسلامی خنثی شود.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: کاری که اخیرا در بین مسئولان کشور با رویکرد وحدت آغاز شده و گفتگوهای صادقانه با مردم و تعدیل اختلافات، نشانه‌های خوبی است از اینکه ما به طور ساختاری با تحریم ها مقابله می‌کنیم و جلسات منظم شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی نیز نشان از آمادگی کشور برای مقابله با تحریم ها دارد و این واقعیت را نشان می‌دهد که کشور ما به دنبال تبدیل کردن تهدید تحریم ها به فرصت است.

شناسایی ۵۰ کشور هدف در کمیسیون امنیت ملی، برای رصد سطح مناسبات/ ماموریت جدید به اعضای کمیسیون

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به اقدامات این کمیسیون برای مقابله با تحریم های دشمن گفت: اخیرا ۵۰ کشور هدف را که روابط راهبردی اقتصادی و سیاسی با آنها داریم، شناسایی کرده‌ایم و برای هر دو کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مامور پرونده آنها شده‌ است تا به طور منظم سطح مناسبات اقتصادی و افزایش یا کاهش آن تحت تاثیر عوامل مختلف را به کمیسیون گزارش دهند.

فلاحت پیشه افزود: امروز نیز نخستین گزارش اعضا از مناسبات ایران با این ۵۰ کشور هدف و زمینه ها و فرصت ها و تهدیدهای روابط دوجانبه به هیات رئیسه کمیسیون ارائه می شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، وزارت امور خارجه نیز موظف شده است تا گزارش های سه ماهه ای با اعداد و ارقام دقیق از وضعیت مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای جهان به ویژه این ۵۰ کشور و کاهش و افزایش مناسبات آنها به کمیسیون ارائه دهد تا کمیسیون امنیت ملی بتواند وارد اقدام شود.

حضور کمیسیون امنیت ملی در دور جدید مقابله با تحریم‌ها، کاملا حقوقی خواهد بود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: قرار نیست در شرایط جدید تحریم‌های دشمن ما در مجلس فقط تذکر بدهیم بلکه حضور کمیسیون امنیت ملی در حوزه مقابله با تحریم ها و کاهش اثرات آنها، یک حضور کاملا حقوقی و موثر خواهد بود.

فلاحت پیشه ادامه داد: از وزارت امور خارجه انتظار می رود که سطح ارزیابی سفارتخانه‌ها و ماموران ایران در خارج از کشور را ارتقا دهد و با توجه به این رویکرد عملکرد آنها را ارزیابی کند و باور داشته باشد که پیشقراول جذب سالانه ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی، این وزارتخانه است.

انتظار از قوه قضائیه برای برخورد با فساد بیشتر است

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت فعال‌تر شدن قوه قضاییه در مقابله با فساد و رانت گفت: اقدامات اخیر قوه قضاییه برای مقابله با احتکار، فساد و رانت خوب است اما انتظار این است که برخوردهای این قوه با مفاسد اقتصادی آثار قطعی، روشن و ملموسی برای مردم داشته باشد و از لحظه کشف فساد تا زمان برخورد قانونی، مردم باید در جریان باشند و رقم‌هایی که به بیت المال برمی‌گردد نیز به اطلاع عموم مردم برسد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حداقل ۸۰ درصد مدیریت اقتصادی کشور در داخل تعیین تکلیف می‌شود و ۲۰ درصد مربوط به تحریم‌هاست، خاطرنشان کرد: به نظر من، یکی از علل مهم نوسانات تحمیل شده به اقتصاد کشور، فساد و رانت است و بر همین اساس انتظار داریم که برخورد با مفاسد اقتصادی بدون تعارف و با جدیت صورت بگیرد.