به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، پویانمایی «شب ترسناک لومو» به کارگردانی ساره شفیعیپور با تکنیک دوبعدی دیجیتال و در مدت زمان ۱۰ دقیقه تلاش میکند کودکان را با مفهوم ترس و چگونگی مقابله با آن در قالب داستانی فانتزی آشنا کند.
خلاصه داستان این پویانمایی چنین است که بچه گربهای یک فیلم ترسناک میبیند و مجبور میشود با پیامدهای آن ترس روبهرو شود.
فیلمنامه این اثر پویانمایی نوشته معین صمدی و فایزه کشاورزیان است و مهدی شیری تصویرسازیهای آن را انجام داده است. همچنین مهدی علیبیگی طراحی کاراکتر، میلاد موحدی موسیقی و نیما قاسمی صداگذاری این اثر هنری را برعهده داشتهاند و رسول شیری به عنوان تصویرساز و انیماتور در تولید آن همکاری کرده است. در عین حال کامپوزیت و تدوین پویانمایی «شب ترسناک لومو» را نیز خود ساره شفیعیپور انجام داده است.
کارگردان این اثر پیش از این آثاری از جمله «پنجره فولاد»، «چراغ گنبد»، «درخت»، «بالاتر از ابرهای خاکستری»، «روشنایی» را نیز کارگردانی و جوایز متعددی از جشنوارههای مختلف دریافت کرده است.
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