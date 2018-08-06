به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز در مراسم تقدیر از خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در چنین روزی در خصوص نقش رسانه در عرصه بین‌المللی صحبت هایی را داشتیم اما به واقع باید بگوئیم که ما در عرصه‌ای حساس به سر می بریم و لحظات ما ویژه است و یک تجربه تاریخی برای ما به حساب می آید.

وی گفت: تمام مقاطع انقلاب اسلامی ما حساس بوده و هست، شرایطی را پشت سر گذاشتیم که شهرهای ما آماج موشک های عراقی بود، شرایطی که هر روز تصویب یک تحریم آمریکا را داشتیم و بین کشورهای مختلف برای دنبال کردن تحریم های آمریکا سبقت بود اما امروز شکر خدا وضعیت مناسبی داریم.

ظریف افزود: ما برهه های سختی را با سربلندی پشت سرگذاشتیم و شش قدرت جهان ناگزیر شدند که به پای میز مذاکره با ایران بیایند. ما هیچ وقت به پای میز مذاکره نرفتیم بلکه طرف مقابل بود که آمد، چراکه متوجه شدند فشار و تحریم نمی تواند سیاست های ما را تغییر دهد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: وظیفه دولت است که وضعیت مردم را بهبود بخشد و سیاست خارجی هم باید باری از روی دوش مردم بردارد. ممکن است برخی قلدری های آمریکا منجر به فشارهایی برای ما بشود اما امروز همه در جهان صحبت از انزوای ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان دارند.

وی گفت: این سه فرد نماد سرکوب خشونت و بی اعتمادی در دنیا هستند، کسانی که قرارداد های بین المللی را به راحتی زیر پا می گذارند، حقوق مردم فلسطین را نقض می کنند، نخست وزیر کشوری را در کشور خود گروگان می گیرند.

ظریف ادامه داد: در چهل سال گذشته اکثریت مجموعه کشورهای جهان علیه ما بودند و امروز این موضوع کاملا تغییر کرده و جز دو سه رژیم و کشور مقابل ما نیستند.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: وزیر خارجه آمریکا اخیرا جلسه ای برگزار می کند و خودشان می گویند ۸۰ درصد آن افراد ایرانی نبودند و میلیاردها دلار هزینه می کنند تا بگویند با مردم ایران ارتباط بگیرند ولی دروغ می گویند، اگر این همه ادعا می کنید چرا اولین تحریم شما ممنوعیت فروش هواپیما به ایران بود؟ چرا به اروپایی ها اجازه ندادید قطعات هواپیما را به ایران بدهند؟

وی گفت: وضعیت فعلی ما آثار جنگ روانی آنها است و با اطمینان می گویم که هیچ اتفاق دیگری نمی افتاد چرا که هر کاری که از دست آنها بر می آمد را انجام دادند. امروز حرکت رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها برای تشدید فضای روانی علیه ایران است و به دلایل مختلف داخلی که داریم آنها توانستند کارهایی در این حوزه انجام دهند وضعیت بازار، اقتصاد و ارز آثار این جنگ روانی است.

ظریف تصریح کرد: آیا واقعیتی عوض شده در این مدت که این اتفاقات در بازار ما ایجاد شده؟ خیر، فضای روانی این وضعیت را ایجاد کرده، نمی‌گویم وضعیت کشور بی اشکال است اما جنگ روانی اهمیت بالایی دارد و ما هم متاسفانه خودمان در داخل به این شرایط دامن زدیم.



وزیر امور خارجه در خصوص مذاکره با آمریکا اظهار داشت: رهبری در پایان دوران مذاکرات فرمودند که اگر در هسته ای نتیجه گرفتید این زمینه هست که با آمریکایی ها مذاکرات را ادامه دهیم. ما دو سال طولانی‌ترین مذاکرات تاریخ را در موضوع هسته ای با آمریکایی ها و دیگر طرف های برجام داشتیم.



وی گفت: کلمه به کلمه برجام مذاکره شده و آقای ترامپ با یک امضا می گوید همه چیز باطل است، شما ارزش وقت و مذاکره‌ای که صورت گرفته و نتیجه ای که در برداشته و قطعنامه شورای امنیت را دارد و اکثر کشورهای جهان آن را قبول دارند، را ندیده گرفته اید و باز با این شرایط ادعا می‌کنید که اهل مذاکره هستید.



ظریف گفت: نقش رسانه در این فضای سازی ها یک نقش بی‌بدیل است، انتخاب های شما از کلمات در سخنرانی های مختلف و تاثیرگذاری که دارید نشان از قدرت شما رسانه ها دارد.



وزیر امور خارجه گفت: امروز در کشور جناح‌بندی ها، قومیت ها و گویش های مختلف، موافق و مخالف نظام نداریم، چرا که امروز دشمنان ما موجودیت نظام و ایران را هدف قرار گرفته اند.



وی تصریح کرد: ما هیچ گاه به دنیا تکیه نکردیم و یکی از عوامل قدرت ما است، پشت ما به مردم گرم است. اینها ادعا نیست اینها ضرورت امنیت ملی ما است. امروز برای اولین بار اجماع جهانی موافق ما است اما واقعیت این است که این اجماع جهانی ما را نجات نداده بلکه مردم ما بودند که به پشتوانه آنها از برهه های مختلف و سختی که داشتیم عبور کردیم. نا امید کردن مردم را کنار بگذاریم، مردم را امیدوار به آینده نگه داریم و آنها را آگاه به شرایط کنیم.



ظریف در پایان خاطرنشان کرد: قیمت های بازار ارز و دلار گرانی‌های دیگر در فضای افکار و رسانه شکل گرفته، نه در واقعیات روی زمین. آن چیزی که باعث این التهابات در بازار شده عدم اطمینان از آینده‌ است و طرف مقابل هم این را می داند و به عمد افکار عمومی مردم ما را با تصویرسازی های غیرمناسب مخدوش می کند.