آزادی هزار و ۸۸۷ زندانی غیرعمد در بهار امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با اشاره به آمار آزادی ۱۸۸۷ زندانی جرائم غیرعمد در سه ماهه نخست امسال گفت: ۶۴ نفر از مددجویان استخلاص یافته را زنان شامل می‌شوند.



وی افزود: خراسان رضوی با ۲۵۲ مورد آزادی در صدر فهرست آزادی‌ها قرار داشته و بنا به شرایط خاص استانی کهگیلویه و بویراحمد تنها با ۱۷ آزادی کمترین آمار آزادی را دارد.



جولایی با تفکیک جرایم افراد حمایت شده اضافه کرد: در جمع آزادی‌های صورت گرفته ۱۱۶۷ نفر با عناوین مالی ناشی از صدور چک، ۴۶۹ زندانی به دلیل تعهدات مهریه، ۱۲۳ محکوم بابت دیات تصادف رانندگی، ۵۱ نفر با عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و ۷۷ مرد ایرانی نیز بابت ناتوانی در پرداخت نفقه روانه حبس شده بودند.



مدیرعامل ستاد دیه کشور با تشکر از همیاری شکات خصوصی در راستای حبس‌زدایی از زندان‌ها اظهار کرد: در فرآیند آزادی این افراد نزدیک به ۴۴ درصد از بدهی ۱۹۳ میلیارد و چهارصد میلیون تومانی مورد تقاضا در قالب برگزاری جلسه‌های صلح و سازش این نهاد حمایتی، از سوی اولیاءدم و طلبکاران گذشت شده است.