  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

مدیرعامل ستاددیه کشور خبر داد؛

آزادی هزار و ۸۸۷ زندانی غیرعمد در بهار امسال

آزادی هزار و ۸۸۷ زندانی غیرعمد در بهار امسال

  مدیرعامل ستاد دیه کشور از آزادی ۱۸۸۷ زندانی جرایم غیرعمد با مبلغ بدهی بالغ بر ۱۹۳ میلیارد تومان در فصل بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با اشاره به آمار آزادی ۱۸۸۷ زندانی جرائم غیرعمد در سه ماهه نخست امسال گفت: ۶۴ نفر از مددجویان استخلاص یافته را زنان شامل می‌شوند.

وی افزود: خراسان رضوی با ۲۵۲ مورد آزادی در صدر فهرست آزادی‌ها قرار داشته و بنا به شرایط خاص استانی کهگیلویه و بویراحمد تنها با ۱۷ آزادی کمترین آمار آزادی را دارد.

جولایی با تفکیک جرایم افراد حمایت شده اضافه کرد: در جمع آزادی‌های صورت گرفته ۱۱۶۷ نفر با عناوین مالی ناشی از صدور چک، ۴۶۹ زندانی به دلیل تعهدات مهریه، ۱۲۳ محکوم بابت دیات تصادف رانندگی، ۵۱ نفر با عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و ۷۷ مرد ایرانی نیز بابت ناتوانی در پرداخت نفقه روانه حبس شده بودند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با تشکر از همیاری شکات خصوصی در راستای حبس‌زدایی از زندان‌ها اظهار کرد: در فرآیند آزادی این افراد نزدیک به ۴۴ درصد از بدهی ۱۹۳ میلیارد و چهارصد میلیون تومانی مورد تقاضا در قالب برگزاری جلسه‌های صلح و سازش این نهاد حمایتی، از سوی اولیاءدم و طلبکاران گذشت شده است.

کد مطلب 4367383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چه کار خوبیه همه جرایم غیر عمد آزاد بشن. روزی بیاد که در زندان های مملکت بسته بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها