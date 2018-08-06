افزایش تولید نفت روسیه نقض توافق با اوپک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: حسین کاظم‌پور اردبیلی، از عربستان و روسیه به دلیل افزایش تولید نفت انتقاد و اعلام کرد: این کشورها توافق جهانی کاهش تولید نفت را نقض و به تلاش‌های آمریکا برای وضع تحریم ضد ایران، کمک می‌کنند.

وی همچنین به روسیه هشدار داد که افزایش تولید این کشور، اتحاد بلندمدت میان تولیدکنندگان نفت را به خطر می‌اندازد.

نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت: روسیه، عربستان و دیگران تولید نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش می‌دهند تا صادرات نفت ایران را تحت تأثیر قرار دهند؛ آنها دست حمایت خود را به سوی دونالد ترامپ دراز می‌کنند و این رویکردی بسیار خصمانه در برابر ماست. انتقادهای او از روسیه، تنها به مسائل اوپک مربوط می‌شود و روابط گسترده‌تر میان روسیه و ایران را شامل نمی‌شود.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک تصریح کرد: الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در یک کنفرانس تلفنی مربوط به کمیته فنی مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک، اعلام کرده است که مسکو قصد دارد تولید روزانه نفت خود را ۱۷۰ هزار بشکه افزایش دهد.

امارات در کنفرانس تلفنی یاد شده نیز اعلام کرد که تولید روزانه خود را ۱۶۰ هزار بشکه افزایش می‌دهد، همچنین کویت تولید روزانه خود را ۸۵ هزار بشکه افزایش می‌دهد.

کاظم‌پور اردبیلی یادآور شد: روسیه اختیار فرا رفتن از تعهد تولید خود را ندارد و عربستان نیز اجازه ندارد این افزایش را تجویز کند. اعضای کمیته فنی مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک، کیک را میان خود تقسیم کردند، اما این اجازه را نداشتند.

نماینده ایران در هیئت عامل اعلام کرد: هر تصمیم لازم درباره تولید انفرادی اعضای اوپک، در صدوهفتادوچهارمین نشست وزارتی اوپک در وین گرفته شده است.