معرفی جاذبه های گردشگری همدان در شب های فرهنگی برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش پور با بیان این مطلب گفت: شب فرهنگی همدان امشب دوشنبه ۱۵ مرداد ماه با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی این استان برای پایتخت نشینان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در جشنواره ملی چارسوق، هر شب میزبان یک استان بوده ایم و تاکنون ۲۳ استان کشور مانند کردستان، کرمانشاه، ایلام، مازندران، گیلان، تهران، البرز و ... در برج میلاد شب فرهنگی برگزار کرده اند و امشب در بیست و چهارمین شب فرهنگی میزبان هنرمندان استان همدان خواهیم بود.

به گفته درویش پور، شهروندان می توانند از ساعت ۲۱ الی ۲ بامداد از برنامه های شاد و مفرح و فرهنگی این شب ها در برج میلاد استفاده کنند.