  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۷

معرفی جاذبه های گردشگری همدان در شب های فرهنگی برج میلاد

معرفی جاذبه های گردشگری همدان در شب های فرهنگی برج میلاد

مدیرعامل برج میلاد از برگزاری شب فرهنگی همدان در بیست و چهارمین شب از جشنواره ملی چارسوق در این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش پور با بیان این مطلب گفت: شب فرهنگی همدان امشب دوشنبه ۱۵ مرداد ماه با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی این استان برای پایتخت نشینان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در جشنواره ملی چارسوق، هر شب میزبان یک استان بوده ایم و تاکنون ۲۳ استان کشور مانند کردستان، کرمانشاه، ایلام، مازندران، گیلان، تهران، البرز و ... در برج میلاد شب فرهنگی برگزار کرده اند و امشب در بیست و چهارمین شب فرهنگی میزبان هنرمندان استان همدان خواهیم بود.

به گفته درویش پور، شهروندان می توانند از ساعت ۲۱ الی ۲ بامداد از برنامه های شاد و مفرح و فرهنگی این شب ها در برج میلاد استفاده کنند.

کد مطلب 4367534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها