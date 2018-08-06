به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اِن‌اِچ‌کِی»، گروهی از بازماندگان حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن امروز دوشنبه در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر این کشور از وی خواستند تا به «معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای» (TPNW) بپیوندد.

این دیدار پس از مراسم یادبود قربانیان حمله اتمی آمریکا در هیروشیما برگزار شد.

این د رحالی است که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن ساعاتی پیش در اظهاراتی اعلام کرد که توکیو از تصمیم خود درباره عدم مشارکت در «معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای» (TPNW) بازنگشته است.

نخست وزیر ژاپن در ادامه گفت: در موضع توکیو درباره عدم مشارکت در این معاهده تغییری ایجاد نشده است. علیرغم اینکه در اهداف ممنوعیت تسلیحات اتمی سهیم هستیم؛ اما مشارکت قدرت های هسته ای برای ساختن جهانی عاری از سلاح های اتمی مورد نیاز است. این در حالیست که قدرت های بزرگ در جهان تا کنون به این معاهده نپیوسته اند.

گفتنی است، هیچ یک از کشورهای دارای سلاح های هسته ای ذیل مواد معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته ای (NPT) (شامل آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین) تا کنون به «معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته ای» نپیوسته اند.

بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی دو عملیات اتمی بودند که در زمان جنگ جهانی دوم به دستور هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا علیه امپراطوری ژاپن انجام گرفتند. در این دو عملیات، دو بمب اتمی به فاصله ۳ روز در ۶ و ۹ آگوست سال ۱۹۴۵ میلادی بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد که باعث ویرانی و کشتار گسترده شهروندان این دو شهر گردید.

