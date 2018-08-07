آغاز معاملات بازار ارز در چهارراه استانبول

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نیز امروز با کاهش ۲۱۲ تومانی نرخ ارز، رقم ۴۲۰۰ تومانی را برای آن اعلام کرد.

اکنون برخی صرافان با احتیاط معاملات را انجام داده و حاضر به مصاحبه نیستند.