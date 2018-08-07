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۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

مهر از فردوسی خبر می‌دهد؛

آغاز معاملات بازار ارز در چهارراه استانبول

آغاز معاملات بازار ارز در چهارراه استانبول

با اعلام رسمی بانک مرکزی از امروز معاملات رسمی صرافی‌ها آغاز شده و برخی نرخ‌هایی که از سوی صرافان برای فروش ارز اعلام می‌شود، رقم ۹۱۳۰ تا ۹۱۵۰ تومان را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نیز امروز با کاهش ۲۱۲ تومانی نرخ ارز، رقم ۴۲۰۰ تومانی را برای آن اعلام کرد.

اکنون برخی صرافان با احتیاط معاملات را انجام داده و حاضر به مصاحبه نیستند.

کد مطلب 4368207

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    نظرات

    • امیراسد IR ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
      0 0
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      امیدوارم که این بار و برای همیشه شاهد برچیده شدن دلالی خیابانی ارز و فعالیت قانونی صرافی هایی که مجوز رسمی بانک مرکزی را دارند باشیم.
    • امیراسد IR ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
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      در کشورهای دارای اقتصاد سالم، وجود این همه دلال خیابانی ارز و کلمه ای به نام "صرافی غیرقانونی" بیشتر شبیه شوخی و توجیه ناپذیر است. چنین کارهایی در آن کشورها مستوجب مجازات های سنگین است.

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