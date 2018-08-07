سردار جلالی فرا رسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور طی پیامی ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار را به تمامی فعالان عرصه خبر و رسانه تبریک گفت.

متن کامل پیام رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور به شرح زیر است؛

«ن والقلم و ما یسطرون»

سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد.

حقیقت نگار هستی در ۱۷ مرداد ماه به پاسداشت سالروز شهادت صارمی یکی از ستارگان درخشان عرصه خبر و روز خبرنگار، به قلم عزتی ابدی بخشید که این خود مدال افتخاری بزرگ برای اصحاب رسانه است. سلام خداوند بر خبرنگاران شهیدی که قلم را همچون سلاح و رسانه را همچون سنگری برای دفاع از آزادی و استقلال قرار داده و در این مسیر، با افتخار به دیدار حضرت دوست شتافتند.

جهان رسانه و خبر، میدانی پررنج است که کوشایانش را خودش برمی‌گزیند. اگر کسی رنج‌های این حرفه مقدس را به جان نخرد و گمان برد که پای در مسیر کسب و کاری سودمند نهاده، ره به اشتباه رفته است. دستیابی به قله‌های پیشرفت، سربلندی و سعادت جز با حق‌جویی و صداقت در عرصه آگاهی ممکن نمی‌شود و اصحاب قلم به گواه تاریخ در این مهم همواره پیشرو و پیش قدم بوده و هستند.

تلاشگران عرصه خبر، امروز در قامت مرجع و رسانه‌ای معتمد بر قله اقتدار و اعتبار ایستاده است و در مقاطع حساس توانسته با درک صحیح از تهدیدات و جریان‌سازی‌های خبری و کشف و رونمایی از اهداف پشت پرده کشورهای سلطه‌گر، حقایق رویدادها را به جهانیان مخابره کنند و با تحمل سختی‌های فراوان به نگاشتن حقایقی بپردازند که رشد، توسعه و پایداری جامعه را ثمر ‌بخشیده و همواره به مثابه دیده‌بانان امین جامعه در عرصه‌های مختلف پرچم آزادی، آگاهی و مقاومت را افراشته‌ و براین باوریم که به حرمت قلم این تلاشگران عرصه اندیشه و قلم که خاضعانه وجود خویش را در این مسیر فدا کرده‌اند گام‌های موثری در نشان دادن عزم ملت بزرگ ایران در این برهه حساس که کشور نیازمند مقاومت و پایداری است برداشته خواهد شد.

بی‌تردید تلاش‌های شبانه‌روزی خبرنگاران و فعالان عرصه خبر و رسانه با پیگیری دقیق، متقن و تحلیل صواب مسائل و ارائه پیشنهادات و بیان انتقادات کارآمد راهکاری سازنده در مسیر تحقق آرمان‌های متعالی جمهوری اسلامی ایران به ویژه دستیابی به افق اهداف سال «حمایت از کالای ایرانی» است که این مهم با تعامل سازنده و پویای مسئولان و فعالان عرصه رسانه به تسریع محقق خواهد شد.

بر خود لازم می‌دانم ضمن ارج نهادن به جایگاه ارزشمند خبرنگاران، اصحاب رسانه و جامعه بزرگ اطلاع‌رسانی، مراتب قدردانی و سپاس سازمان پدافندغیرعامل کشور را از این قشر متعهد فرهنگی به ویژه خبرنگاران این حوزه به عرض رسانده، توفیق و سلامتی این عزیزان را از خداوند متعال خواهانم.