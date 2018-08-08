به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران به ریاست روحانی، لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها را با توجه به تحولات گسترده در فضای رسانه‌ای و لزوم رفع کاستی‌های قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در دستور کار خود قرار داد.

لایحه مذکور با هدف انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات رسانه ای و تأمین آزادی مسئولانه رسانه ها خصوصا جهت مقابله با فساد و ایجاد شفافیت تهیه شده است.

موافقت دولت با افزایش اعتبار برای تکمیل تونل خوانسار به بوئین و میاندشت

همچنین دولت به منظور تکمیل طرح احداث تونل خوانسار به بوئین و میاندشت، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش اعتبار به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای طرح مذکور موافقت کرد.

تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیان ده در سال مالی ۱۳۹۵

هیأت دولت در ادامه، به بررسی وضعیت شرکت های دولتی زیان ده در سال مالی ۱۳۹۵ پرداخت و در خصوص ضرورت تداوم برخی از آنها و قرار گرفتن برخی دیگر در فهرست واگذاری یا انحلال تصمیم گیری کرد.