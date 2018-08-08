اصحاب رسانه، نمایشگران اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت ۱۷ مرداد ماه، سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار، رسانه‌ها و خبرنگاران را نمایشگران اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی کشور و بازیگران موثر عرصه تبدیل تهدیدهای فراروی نظام به فرصت‌های بالنده تاریخی دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: رسانه ها امروزه به عنوان یکی از مولفه های مهم در قدرت مند سازی جوامع و کشورها برای پیشبرد اهداف و منافع ملی آنان ، عهده‌دار نقش های راهبردی و سرنوشت ساز هستند و به ویژه در عرصه همراه سازی مردم در ایجاد تحولات و پیشرفت های شگرف ،آثار و پیامدهای وجودی خود را به واقعیت‌هایی انکارناپذیر تبدیل کرده اند.

این بیانیه می‌افزاید: اصحاب رسانه و خبرنگاران، امروز از بازیگران موثر جوامع در تبدیل تهدیدها به فرصت های تاریخی و طلایی به شمار می‌روند، به گونه ای که هم اینک در جامعه ایران اسلامی که از هر سو مورد عملیات روانی و هجمه های رسانه ای جبهه دشمن قرار گرفته است، منظومه رسانه ای کشور توانسته است با هوشمندی و هنرمندی مثال‌زدنی به رویارویی اثربخش با آنان بپردازد.

این بیانیه خبرنگاران را رزمندگان خط مقدم دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی و از عوامل تأثیرگذار در حوزه بازدارندگی کشور قلمداد و تصریح کرده است: در شرایط خطیر امروز که نظام سلطه و صهیونیسم به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی و با همراهی ارتجاع منطقه، جنگ تمام عیاری برای ناکارآمد نشان دادن نظام و القای شکاف و بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت و دور ساختن نسل جوان از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و تزریق تردید و شبهه در اذهان عمومی نسبت به آینده روشن ایران اسلامی در دستور کار قرار داده است ؛ اصحاب رسانه با درک عمیق توطئه دشمن به گونه ای عالمانه، هوشیارانه ،هوشمندانه و شجاعانه و در عین حال با هنرمندی و خلاقیت مورد انتظار بایستی تلاش های خود را توسعه داده و متناسب با مقتضیات این نبرد معنادار و تعیین‌کننده به رسالت خطیر خود واقف و با شجاعت و درستی به وظایف و مسئولیت فراروی بپردازند.

این بیانیه رسانه‌ها و خبرنگاران را نمایشگران آمادگی ها و توانمندی های اقتدارآفرین دفاعی میهن اسلامی توصیف و تاکید کرده است: درحالی که دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران در آمال و آرزوهای شوم خود در پی تضعیف قدرت دفاعی و بازدارنده نیروهای مسلح‌ جمهوری اسلامی هستند عزم، اراده و همت اصحاب رسانه در صیانت از مولفه‌های اقتدار ملی و تلاش برای ارتقای اقتدار درونی کشور، بیش از پیش خواهد توانست رویاهای دشمن را باطل سازد.

این بیانیه در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و تبریک روز خبرنگار به آحاد خبرنگاران و فعالان رسانه ای کشور و سپاس و قدردانی از تلاش های ماندگار و تاثیرگذار آنان در انعکاس صادقانه و فاخر کارکردها و توانمندی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نقش آفرینی های سترگ و سرنوشت ساز این نهاد انقلابی و مردمی در دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای خیره‌کننده آن در عرصه‌های دفاعی ، سازندگی ،محرومیت زدایی ، مردم یاری و منطقه ای طی چهار دهه گذشته ، تاکید کرده است: در شرایطی که ملت ایران با الطاف الهی و تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای عزیز (مد ظله العالی) در حال عبور از پیچ تاریخی بزرگ و سرنوشت‌ساز و نیل به دروازه های تمدن نوین اسلامی و حضور در قله های رفیع اقتدار و عظمت جهانی است و جبهه دشمن همه توشه و توان خود را با تمسک به ابزارها و شیوه‌های فریبنده برای سد راه آنان در این مسیر مبارک به کار گرفته‌اند ، جامعه رسانه‌ای کشور با مجاهدت‌های خبرنگاران متعهد و رسالت آشنا توانسته است، به رغم تلاش های خصمانه ابر سرمایه داری غرب و امپراطور رسانه ای سلطه، پژواک وحدت و یکپارچگی ایرانیان در صیانت از مصالح، منافع و امنیت ملی و حمایت و همراهی معنادار مردم با نیروهای مسلح و مدافع نظام و میهن اسلامی را در سراسر جهان طنین انداز و با ناامید سازی معاندین داخلی و خارجی، آزادیخواهان و حق طلبان عالم را با گفتمان انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت ضد سلطه و صهیونیسم همگام سازد.