به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حیدری اظهار داشت: در ۲ حادثه جداگانه و بر اثر واژگونی خودروهای پراید و نیسان، ۳ نفر در جاده های روانسر جان خود را از دست دادند؛ این 2 حادثه رانندگی شامگاه یکشنبه در جاده های روانسر به پاوه و روانسر به جوانرود اتفاق افتاد.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: در حادثه اول و در کیلومتر ۲۰ جاده روانسر به پاوه یک دستگاه خودروی پراید به علت سرعت زیاد واژگون شد که در اثر این حادثه راننده پراید به علت سرعت زیاد و ناتوانی در کنترل خودرو جان خود را از دست داد.

وی تصریح کرد: در حادثه دوم نیز که در کیلومتر ۷ محور روانسر به جوانرود رخ داد یک دستگاه خودروی نیسان به علت سرعت زیاد واژگون شد که در این سانحه ۲ سرنشین خودروی نیسان پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.

سرهنگ حیدری در پایان گفت: بی توجهی به مقررات رانندگی و سرعت زیاد باعث وقوع چنین حوادث تلخ و جبران ناپذیری می شود که سال های سال اندوه و حسرت را به دنبال دارد.