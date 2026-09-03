به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مهدوی در جریان بازدید از روند اجرای پروژه مرمت کاروانسرای تاریخی محمدآباد اظهار کرد: عملیات مرمت و استحکامبخشی ضلع جنوبشرقی این بنای تاریخی همزمان با هفته دولت آغاز شده و با هدف حفاظت و تداوم روند احیای بخشهای مختلف کاروانسرا در حال انجام است.
وی افزود: در این مرحله، عملیات استحکامبخشی و دانهگذاری دیوار، اجرای پیبندی محوطه و بندکشی کامل ضلع جنوبشرقی کاروانسرا در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین با اشاره به اعتبار این پروژه گفت: برای اجرای مرحله جدید مرمت کاروانسرای محمدآباد، یک میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی ادارهکل میراثفرهنگی اختصاص یافته است.
مهدوی با بیان اینکه مرمت این کاروانسرا به شکل مرحلهای دنبال میشود، ادامه داد: سال گذشته نیز عملیات مرمت و ساماندهی ضلع جنوبغربی این بنای تاریخی انجام شد.
وی تأکید کرد: حفاظت از بناهای تاریخی و جلوگیری از فرسودگی آنها نیازمند تداوم عملیات مرمتی و تأمین اعتبارات است و ادارهکل میراثفرهنگی قزوین تلاش میکند روند مرمت و احیای بناهای تاریخی در نقاط مختلف استان را استمرار دهد.
کاروانسرای تاریخی محمدآباد در شهرستان بویینزهرا از بناهای تاریخی استان قزوین است که مرمت بخشهای مختلف آن طی سالهای اخیر به صورت مرحلهای در حال انجام است.
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