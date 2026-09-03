حیدری: سرمایه اصلی اردستان برای توسعه، همدلی مردم و مسئولان است

محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان اردستان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود نیازمند همدلی و همراهی همه مجموعه‌هاست و همه مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مختلف اجتماعی باید در مسیر پیشرفت شهرستان در کنار یکدیگر باشند.

وی افزود: شهرستان ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی دارد و در حوزه معدن نیز ظرفیت اردستان قابل مقایسه با بسیاری از مناطق است، بنابراین باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه شهرستان و ایجاد منفعت واقعی برای مردم استفاده شود.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، مسئولیت اجتماعی مجموعه‌های اقتصادی و معدنی است و باید بررسی شود که آیا میزان مشارکت و مسئولیت اجتماعی مجموعه‌هایی که از ظرفیت‌های شهرستان استفاده می‌کنند، متناسب با ظرفیت اقتصادی اردستان و نیازهای مردم بوده است یا خیر.

حیدری تصریح کرد: مسئولان شهرستان نباید خود را صاحب جایگاه بدانند، بلکه باید خود را خادم و کارگزار مردم بدانند و با تعهد و تخصص برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و حل مشکلات شهرستان تلاش کنند.

وی بیان کرد: مسئولیت مدیران در شهرستان به معنای ساختن زیرساخت و فراهم کردن زمینه برای فعالیت نسل‌های بعدی است و باید تلاش کنیم شرایطی ایجاد شود که در آینده افراد توانمند و متخصص بتوانند در جایگاه‌های مدیریتی شهرستان قرار بگیرند.

فرماندار اردستان ادامه داد: در حوزه فرهنگی نیز باید میان موضوعات مختلف تفکیک قائل شویم و در موضوع عفاف و حجاب، به‌ویژه در مواجهه با جوانان، رویکردی همراه با دلسوزی، مسئولیت‌پذیری و حفظ کرامت افراد داشته باشیم.

حیدری اضافه کرد: جوانان و نوجوانان این شهرستان بخشی از خانواده بزرگ اردستان هستند و حتی زمانی که نیاز به تذکر و امر به معروف وجود دارد، این موضوع باید با نگاه دلسوزانه و در چارچوب قانون انجام شود؛ همان‌گونه که والدین نسبت به فرزندان خود دغدغه دارند.

وی یادآور شد: اردستان دارای هویت ایرانی، اسلامی و اصالت فرهنگی است و نباید اجازه دهیم جریان‌های بیرونی بر هویت و فرهنگ جوانان شهرستان اثر بگذارند؛ بلکه باید خودمان در حوزه فرهنگی اثرگذار باشیم.

فرماندار اردستان تأکید کرد: در موضوع عفاف و حجاب، ضمن تأکید بر رعایت قانون، باید مراقب باشیم که جوانان احساس نکنند از جامعه و خانواده خود جدا شده‌اند و باید با گفت‌وگو، تذکر دلسوزانه و اقدامات فرهنگی زمینه اصلاح و تقویت ارزش‌های اجتماعی را فراهم کنیم.

حیدری گفت: کشور در سال‌های اخیر حوادث و شرایط دشواری از جمله جنگ و بحران‌های مختلف را پشت سر گذاشته است و آنچه در چنین شرایطی بیش از هر چیز به کشور کمک می‌کند، حفظ وحدت، انسجام و همدلی مردم و مسئولان است.

وی ادامه داد: مردم ایران در شرایط سخت نشان داده‌اند که پای کشور و نظام خود ایستاده‌اند و مسئولان نیز باید قدردان این همراهی باشند و برای خدمت صادقانه به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: باید از تلاش‌های نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، نیروهای هوافضای سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران که در دفاع از امنیت، کشور و مردم نقش‌آفرینی کرده‌اند، قدردانی کنیم.

حیدری تصریح کرد: تجربه حوادث و جنگ‌های اخیر نشان داد که هرچه همدلی و انسجام در جامعه بیشتر باشد، عبور از مشکلات نیز آسان‌تر خواهد بود و این موضوع باید در سطح شهرستان نیز به یک اصل جدی تبدیل شود.

وی یادآور شد: همه مجموعه‌های شهرستان باید فارغ از اختلافات و حاشیه‌ها، ظرفیت خود را برای خدمت به مردم و پیشرفت اردستان به کار بگیرند و اجازه ندهند اختلاف و چنددستگی مانع استفاده از ظرفیت‌های شهرستان شود.