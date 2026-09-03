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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

«اسکورت» میلیاردی شد؛ استقبال ۵ هزار نفری در نخستین روز اکران

«اسکورت» میلیاردی شد؛ استقبال ۵ هزار نفری در نخستین روز اکران

فروش فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی کیا در نخستین روز اکران از مرز یک میلیارد تومان گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی پروژه، فروش فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی کیا که از روز چهارشنبه ۱۱ شهریور آغاز شده است، در نخستین روز اکران از مرز یک میلیارد تومان گذشت.

فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری یک اکشن جاده ای‌ و ماجراجویانه است که در بستر دنیای پر خطر شوتی‌ها می گذرد.

اکران سینمایی «اسکورت» از چهارشنبه ۱۱ شهریور آغاز شد و در اولین روز توانست میزبان حدود ۵ هزار مخاطب در سینماهای کشور باشد.

فروش روز اول «اسکورت» در شرایطی رقم خورده که این فیلم توانسته از نظر میزان فروش، رقمی هم‌اندازه «زنده‌شور» در روز اول اکران آن را ثبت کند.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران «اسکورت» هستند.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

کد مطلب 6936329

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