به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی صالحی ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای اتاق اصناف و فعالان اقتصادی در رشت، از تلاشهای مسئولان بسیج استان برای تأمین نیازمندیهای مردم قدردانی کرد و گفت: اگرچه گیلان بهصورت مستقیم درگیر جنگ نبود، اما از پیامدهای آن تأثیر پذیرفت.
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور افزود: مسئولان بسیج استان در شرایطی که برخی معابر و زیرساخت ها با مشکل مواجه شده بود، برای تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم تلاش کردند.
وی گفت: وظیفه ما بود که برای قدردانی از این تلاشها در جمع مسئولان بسیج استان و فعالان اقتصادی حضور پیدا کنیم، اما این دیدار با توجه به اولویتهای موجود با تأخیر انجام شد.
مردم در همه مقاطع پای کار بودهاند
صالحی با بیان اینکه مردم همواره در بزنگاههای مهم کشور نقشآفرینی کردهاند، تصریح کرد:مردم انقلاب اسلامی را به نتیجه رساندند و در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز پای کار آمدند. در سالهای اخیر هم هر زمان کشور با مشکلی مواجه شده، مردم برای حل آن وارد میدان شدهاند.
وی با تاکید به استفاده از ظرفیت مردم برای حل مشکلات کشور اظهار کرد: در جنگ اقتصادی باید با میدان دادن به مردم، اصناف، بازار و فعالان اقتصادی در حال مشکلات کشور کمک گرفت.
ضرورت کاهش واسطهها در نظام توزیع
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با تأکید بر کاهش تصدیگری دولت افزود: بخش خصوصی متعهد و توانمند باید فرصت حضور در اقتصاد را پیدا کند. کاهش بار تصدیگری دولت، موضوعی است که امامین انقلاب نیز بر آن تأکید کردهاند.
وی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد را نظام توزیع دانست و گفت: وجود واسطه های متعدد باعث میشود تولیدکننده و مصرفکننده نهایی متضرر شوند؛ بنابراین باید حلقههای واسط غیرضروری مدیریت و حذف شوند.
صالحی تصریح کرد: با حضور جدی اصناف، تجار و فعالان اقتصادی میتوان زمینه کاهش قیمتها و تأمین بهتر نیازهای مردم را فراهم کرد.
استفاده از ظرفیتهای بومی استانها
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با بیان اینکه باید نیازمندیهای مردم با کمترین هزینه تأمین شود، اظهار کرد: استان و شهرستان از قابلیت و مزیت خاصی برخوردار است و باید متناسب با اقلیم، جغرافیا و شرایط هر منطقه از این ظرفیتها استفاده کنیم.
وی بر نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا تأکید کرد و افزود: زنجیره تأمین معیشت مردم اهمیت زیادی دارد و باید به صورت مستمر بازرسی و مدیریت شود.
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