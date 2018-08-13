به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «روزگاری جنگی در گرفت» نوشته جان استن‌بک (جان اشتاین‌بک) به تازگی با ترجمه محمدرضا پور جعفری توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب، ششمین عنوان از مجموعه «مجموعه‌آثار» است که این ناشر چاپ می‌کند.

جان اشتاین بک نویسنده آمریکایی است که عموما با رمان «خوشه‌های خشم» شناخته می‌شود. او متولد ۱۹۰۲ است و «خوشه‌های خشم» را در سال ۱۹۳۹ منتشر کرد. او از جمله نویسندگانی است که درباره جنگ نوشته‌اند. برخی از آثار این نویسنده دستمایه تولیدات سینمایی و تصویری قرار گرفته‌اند. او در سال ۱۹۶۸ درگذشت.

درباره دوگانگی نام این نویسنده در تلفظ فارسی، همان‌طور که در کتاب «روزگاری جنگی در گرفت» درج شده، نام «جان استن‌بک» در منابع فارسی و برخی ترجمه‌ها «جان اشتاین‌بک» آمده است. اما از آنجا که مترجمان موسسه انتشارات نگاه تلفظ استن‌بک را بر دیگر تلفظ‌ها ارجح داشته‌اند، از «استن‌بک» در ترجمه‌هایی که این ناشر چاپ کرده، استفاده شده است.

«روزگاری جنگی در گرفت» در سال ۱۹۵۸ منتشر شد و مشاهدات و گزارش‌های اشتاین‌بک را که مدتی از عمرش را به خبرنگاری گذراند، در بر می‌گیرد. گزارش‌های این کتاب برای اولین بار در نیویورک تریبیون و برخی دیگر از مطبوعات آمریکا منتشر شده‌اند. عناوین این کتاب عبارت‌اند از: پیشگفتار، سرآغاز، انگلستان، آفریقا و ایتالیا.

اشتاین‌بک درباره جنگی که در این کتاب از آن نوشته، می‌گوید: جنگی که من از آن حرف می‌زنم، به یادماندنی است، چرا که در نوع خود آخرین جنگ بوده‌است. جنگ داخلی ما، آخرین نوع «جنگ‌نجبا» نامیده ‌شده و جنگ ‌جهانی ‌دوم آخرین نوع جنگ‌های طولانی جهانگیر. جنگ آینده، اگر آنقدر ابله باشیم که بگذاریم رخ دهد، آخرین نوع هرگونه جنگی خواهد بود، کسی به‌جا نخواهد ماند تا چیزی به خاطر آورد و اگر حماقت به خرج دهیم، به‌مفهومی زیست‌شناسانه، سزاوار بقا نخواهیم بود. بسیاری از انواع، به دلیل خطاهای خود در ارزیابی دگرگونی‌ها، از پهنۀ گیتی محو شده‌اند. دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم ما از این قانون تخطی‌ناپذیر طبیعت مصون هستیم.

این کتاب به تازگی با ۳۳۷ صفحه و قیمت ۲۴ هزار تومان چاپخانه را ترک کرده و وارد بازار نشر شده است.