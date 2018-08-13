به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح دوشنبه در نشست کارگاهی با کارشناسان سواد آموزی مناطق و شهرستان‌های استان در بوشهر اظهار داشت نقش و تاثیر تبلیغات رسانه‌ای در تشویق و ترغیب افراد بی سواد برای فراگیری سواد بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: صدا و سیما در اکثر مناطق شهری و روستایی استان در اکثر منازل حضور بارزی دارد و همین طور ائمه جمعه و جماعات با اقشار مختلف در ارتباط هستند و از این رو می‌توانند در بحث جذب سوادآموزان به کمک آموزش و پرورش بیایند.

معاون سواد آموزی استان بوشهر با تاکید بر اینکه برای پایان دادن به بی‌سوادی در استان باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، افزود: با تلاش‌های صورت گرفته در جذب سواد آموز تاکنون درصد باسوادی استان به ۹۷ درصد رسیده است هرچند تا رسیدن به حد مطلوب هنوز فاصله داریم.

وی با تقدیر از کارهای انجام گرفته در حوزه جذب سوادآموز، اظهار داشت: در سال جاری از نظر آمار تحت پوشش سواد آموزان در استان بیش از سه هزار نفر تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفتند.

دانش‌فر تعداد افراد بی سواد اتباع خارجی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله در استان را ۱۱ هزار و ۸۶۲ نفر اعلام کرد و گفت: پیش بینی شده با همکاری اداره کل اتباع خارجی استانداری برنامه ای ۴ ساله برای باسوادی ۱۲ هزار نفر از اتباع بیگانه به اجرا درآید و دو مرکز یادگیری محلی در دشتستان و بوشهر ویژه اتباع خارجی راه اندازی شود.

وی با ذکر اینکه تعداد قابل توجهی از اتباع بیگانه در دو شهرستان بوشهر و دشتستان سکونت دارند، تاکید کرد: در سال جاری ۲۰۰ نفر از افراد بی سواد اتباع در این دو مرکز یادگیری محلی تحت پوشش سوادآموزی قرار خواهند گرفت.

وی خواستار نظارت بیشتر کارشناسان سواد آموزی بر امر برگزاری امتحانات شد و یادآوری کرد: دقت، سلامت و نظارت مستمر بر کلاس ها و امتحانات پایانی از عوامل مهم موفقیت استان در برگزاری سالم آزمون پایانی خواهد بود.