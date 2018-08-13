به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح دوشنبه در جمع مدیران منتخب هیات های مذهبی قزوین اظهارکرد: معرفت مهمترین وظیفه دوستداران اهل بیت(ع) بوده و هیات های مذهبی مدرسه معرفت افزایی هستند و توجه به این اصل یکی از ضروریات این حوزه است.

وی افزود: اهل بیت(ع) در برابر خدا محدود و در برابر غیر خدا نامحدود بودند بنابراین کسی که معرفت داشته باشد نمی تواند درباره آنان اظهار نظر کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد:اهل بیت(ع)آمده اند تا مردم را به حیات طیبه هدایت کنند و به همین دلیل زمینه سازی حرکت صحیح مردم در انتخاب مسیر درست ماموریت هیات های مذهبی است.

لطفیان گفت:هیئت های مذهبی در کنار تقویت باورهای دینی مردم، کارکرد اجتماعی قوی نیز برعهده دارند که باید با برنامه ریزی درست در جهت انجام این وظیفه نیز گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد:اگر هر هیات مذهبی بتواند یک ازدواج آسان را مدیریت و از یک طلاق پیشگیری کند، بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود و به همین دلیل توصیه می کنیم به موضوعات اجتماعی توجه ویژه ای شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با توصیه به هیاتی ها مذهبی در انس گرفتن با قرآن و توسل به اهل بیت(ع) اظهارکرد: پرداختن به این ۲ مهم زمینه ساز سعادت دنیا و آخرت انسان ها خواهد بود.