به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران، براساس درخواست وزیر صنعت معدن و تجارت ممنوعیت صادرات لاستیک و تایر فرسوده را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۷۷۶۹/ ۶۰ مورخ ۱۵/ ۰۵/ ۹۷ وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارسال و اعلام می‌شود:

۱- صادرات لاستیک و تایر فرسوده مشمول فصل ۴۰ مقررات صادرات و واردات ممنوع می باشد.

۲- صادرات لاستیک و تایر بصورت بریده شده، آخال ، خرده ریز و دم قیچی مشمول ردیف تعرفه ۴۰۰۴۰۰۰۰ و حتی اظهار شده در ردیف ۴۰۰۳۰۰۰۰ توسط کلیه صادر کنندگان ممنوع می باشد.

۳- صادرات سایر اقلام ( به جز موارد مندرج در بندهای فوق الذکر) که ذیل تعرفه های ۴۰۰۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۴۰۰۰۰ طبقه بندی می گردد منوط به تولیدی بودن واحد صادر کننده و ارائه پروانه بهره برداری در موضوع کالای صادراتی می باشد.