به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده روز دوشنبه در نشست قرارگاه اربعین حسینی ناجا در شهرستان مهران اظهار داشت: باید تقسیم کار به منظور برگزاری هرچه بهتر آیین های اربعین حسینی و از قبل طراحی شده انجام شود.

وی ادامه داد: اقدامات زیرساختی و ارائه خدمات به زائران باید با حوزه های امنیتی انتظامی هماهنگ شود و نباید دستگاه ها به شکل جزیره ای عمل کنند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: فرصت چندانی به ایام اربعین نمانده و در فاصله حدود ۶۰ روز باید آخرین اقدامات اجرایی بررسی شود تا با کمترین مسئله ای به استقبال زائران برویم.

سردار فتحی زاده گفت: مرز مهران با موقعیت جغرافیایی که نسبت به کشور عراق دارد، در مقایسه با دیگر مرزها همه ساله و در ایام اربعین پذیرای هزاران زائر داخلی و خارجی است.

وی گفت: مدیریت تردد زائران باید از مبدا شهرها انجام گیرد تا شاهد حجم زیاد زائران در مرزها نباشیم.

امسال دفاتر صدور روادید برای ارائه خدمات صدور ویزا در ایلام فعال شود

سردار فتحی زاده اظهار داشت: باید دستگاه های مرتبط با اربعین زیرساخت های مناسب را از قبل آماده کنند و در این مقطع ضرورت بکارگیری نیروی انسانی برای کنترل مرز و زائران احساس می شود.

وی در مورد آرامش روانی جامعه و زائران نیز گفت: باید به گونه ای عمل کنیم عده ای با تحریک از طریق شایعه ، موجب ناراحتی و اذیت مردم نشوند و فضا برای ایجاد شایعه پراکنی ایجاد نشود چرا که در سال گذشته برخی افراد با فضاهای سازی روانی عده ای را در خصوص روادید به مشکل انداختند.

فتحی ابراز امیدواری کرد: امسال دفاتر صدور روادید برای ارائه خدمات صدور ویزا در ایلام فعال شود و در صدد قطع صدور روادید در مهران در نزدیک ایام اربعین هستیم.

وی تاکید کرد: اگر ایجاد زیرساخت ها با طرح ها و برنامه های امنیتی انتظامی هماهنگ شود کارها تسهیل و خدمات رسانی ایستگاه های صلواتی هم باید با هماهنگی نیروی انتظامی باشد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا به دستگاه های متولی در حوزه اربعین توصیه کردبرای پیشگیری یا کاهش مشکلات و معضلات از ظرفیت های مردمی و اقشار مختلف جامعه و نیز توان دیگر استان ها استفاده کنند.