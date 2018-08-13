آتشپاد غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جسد دختر بچه‌ای که امروز نزدیک ظهر در رودخانه چم بشیر غرق شده بود از آب بیرون کشیده شد.

وی افزود: حوالی ظهر امروز دختر بچه ای پنج ساله که همراه پدرش در کنار رودخانه چم بشیر مشغول بازی بود متاسفانه بر اثر بی احتیاطی به داخل رودخانه سقوط کرده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: سه تیم امداد و نجات به همراه معاونت عملیات سازمان با تجهیزات کامل و قایق در محل رودخانه قره سو عملیات جست و جو را انجام دادند.

وی بیان داشت: در ساعت ۱۳/۵۰ دقیقه و هفت دقیقه پس از اعلام به سازمان آتش نشانی نیروهای امدادی این سازمان به همراه دو تیم امداد و نجات در محل حاضر شده و در ساعت ۱۴/۳۵ دقیقه جسد بی جان این کودک به نام پریا ملکی از داخل رودخانه چم بشیر بیرون کشیده شد.