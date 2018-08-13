به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور تا کنون درباره آمادگی برای اقدامات تلافی جویانه مسکو علیه آمریکا تصمیمی را ابلاغ نکرده است.

به گفته سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، واشنگتن تا کنون محدودیت های جدیدی را علیه روسیه اعمال نکرده و هنوز مشخص نیست موانع مذکور در این مسیر چیست.

این درحالیست که اخیراً وزارت خارجه آمریکا به بهانه اینکه روسیه در مسمومیت سرگئی سکریپال جاسوس سابق روس‌تبار و دختر وی در منطقه سالزبری انگلیس دست داشته است، تحریم هائی را علیه این کشور اعمال کرده است.



گفتنی است، ۱۷ مرداد ماه اعلام شد که آمریکا در خصوص مسمومیت شیمیایی «سرگئی اسکریپال» جاسوس روس و دخترش در انگلیس تحریم هایی جدیدی را از تاریخ ۲۲ آگوست علیه مسکو به اجرا می گذارد.



وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای مدعی شده بود که این اقدام به علت نقشی است که روسیه در این حمله شیمیایی با ماده موسوم به «نوویچوک» ایفا کرده است.



«هیثر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه با قرائت بیانیه ای مدعی شد: ایالات متحده با استناد به قانون حذف و کنترل جنگ افزارهای شیمیایی و زیست محیطی سال ۱۹۹۱ معتقد است دولت فدراسیون روسیه در تضاد با قوانین بین الملل اقدام به استفاده از این نوع سلاح و یا سلاح های مشابه علیه شهروندان خود کرده است.



دو هفته پیش نیز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معتقد است نتایج به دست آمده به وسیله سازمان منع تسلیحات شیمیایی اتهامات انگلستان به روسیه در پرونده سکریپال را تأیید می کند.