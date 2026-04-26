کشف ۲۰ تن روغن و رب احتکار شده در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان جمشیدی ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: کالاهای احتکار شده در یک انبار، کشف و توقیف شد.

وی با اشاره به تاثیر مخرب احتکار کالاهای اساسی در زندگی مردم افزود: برای مالک این انبار و دو نفر مرتبط به اتهام احتکار، پرونده قضایی در دادسرای این شهرستان تشکیل وپرونده در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی وانقلاب بابل گفت: کالاهای کشف شده، با نظارت دادستانی و با قیمت مصوب دولتی برای دسترسی مردم در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

جمشیدی خاطرنشان کرد: دادستانی بابل در راستای مقابله با احتکار کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی ،پایش بازار در حوزه کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده است وبا محتکران کالاهای اساسی ومورد نیاز مردم به ویژه در شرایط جنگی با قاطعیت برخورد می کند.