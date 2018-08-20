انتقال هازارد قطعا منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ادن هازارد که در چند مرحله با مسئولان باشگاه رئال مادرید به شکل غیر مستقیم مذاکراتی داشته از طریق مدیر برنامه های خودش اعلام کرد به هیچ وجه در این فصل چلسی را ترک نخواهد کرد.

رئالی ها که هنوز برای جذب جانشین کریس رونالدو به توفیقی دست نیافته اند در پروسه انتقال هازارد نیز با شکست مواجه شدند.

ستاره بلژیکی که در سال ۲۰۱۸ افتخار بزرگی به همراه تیم ملی کشورش در جام جهانی کسب کرد در این خصوص گفت:من در چلسی احساس آرامش می کنم و می خواهم حداقل تا پایان این فصل در لندن بمانم.