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۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

پاسخ نهایی به رئال:

انتقال هازارد قطعا منتفی است

انتقال هازارد قطعا منتفی است

با وجود اصرار مقامات باشگاه رئال مادرید و دور جدید تلاش های این باشگاه برای جذب ادن هازارد پاسخ نهایی ستاره بلژیکی چلسی منفی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ادن هازارد که در چند مرحله با مسئولان باشگاه رئال مادرید به شکل غیر مستقیم مذاکراتی داشته از طریق مدیر برنامه های خودش اعلام کرد به هیچ وجه در این فصل چلسی را ترک نخواهد کرد.

رئالی ها که هنوز برای جذب جانشین کریس رونالدو به توفیقی دست نیافته اند در پروسه انتقال هازارد نیز با شکست مواجه شدند.

ستاره بلژیکی که در سال ۲۰۱۸ افتخار بزرگی به همراه تیم ملی کشورش در جام جهانی کسب کرد در این خصوص گفت:من در چلسی احساس آرامش می کنم و می خواهم حداقل تا پایان این فصل در لندن بمانم.

کد مطلب 4379769
رضا خسروي

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