بازیکنان خارجی استقلال در حد این تیم نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با چهار بار حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا پر افتخار ترین تیم ایران در این مسابقات و یکی از پر افتخارترین تیم های فوتبال آسیا است. شاهین بیانی کاپیتان سابق آبی پوشان نه تنها در دو فینال پی در پی سالهای ۹۰ و ۹۱ حضور داشت، بلکه در هر دو فینال بازوبند کاپیتانی آبی پوشان را بر بازو بست تا از این نظر دارای یک رکورد جالب در فوتبال ایران باشد.

شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کنونی آبی پوشان اظهار داشت: آبی پوشان مقابل پارس جنوبی بازی خوبی کردند اما در نهایت بازی را باختند تا بار دیگر این قانون نا نوشته در فوتبال به اجرا در بیاید که به تیم برنده امتیاز می دهند نه تیم بهتر. استقلال باید یاد بگیرد که در کنار خوب بازی کردن برنده هم بشود. یک پیروزی در ۴ بازی آمار خوبی برای تیمی که مدعی قهرمانی است به حساب نمی آید.

خارجی های خوبی جذب نشدند

کاپیتان استقلال در دو فینال آسیا با اشاره به خریدهای خارجی این تیم گفت: فلسفه خرید بازیکن خارجی این است که حتما باید حداقل یک سر و گردن از بازیکنان ایرانی بالاتر باشد. در غیر اینصورت لزومی نیست که بازیکن خارجی خریده شود. با احترام به همه باشگاه استقلال از مدیران تا مربیان و بازیکنان اما باید بگویم هیچ کدام از بازیکنان خارجی که امسال جذب شدند این فاکتور را ندارند. البته طارق قدری بهتر از دیگران است اما آیا در فوتبال ما بازیکن مثل طارق نیست؟

وی افزود: یک سئوال دارم که دوست دارم جواب آن را بگیرم. آیا فرشید اسماعیلی بهتر است یا نیومایر؟ فرشید باقری بهتر است یا نیومایر؟ حتی رضا آذری جوان بهتر است یا این بازیکن آلمانی؟ آیا در ایران بازیکنی هم سطح نیومایر نداریم که باید با دلار 10 هزار تومانی با چنین بازیکنی قرارداد بسته شود؟ حالا در طول لیگ هم خواهیم دید که این بازیکن در بهترین حالت در حد بازیکنان ایرانی است نه بهتر از آنها. همانطور که گفتم دربهترین حالت ممکن. به اعتقاد من امسال فقط به خاطر این که بگویند بازیکن خارجی خریدیم سراغ این بازیکنان خارجی رفتند.

جوانان کشورمان را پشت خارجی های معمولی نسوزانیم

شاهین بیانی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: مگر مجید حسینی از کجا آمد که ستاره تیم ملی ایران در جام جهانی شد؟ باور کنید فوتبال ایران، فوتبال تهران و باشگاه استقلال گنجینه‌ای از استعدادهای ناشکفته دارند که هر کدام شان می‌تواند مثل مجید حسینی، امید نورافکن و امثال اینها باشد. تعجب من از شفر است. او که قبلا نشان داده می تواند با بازیکن جوان کار کند چرا به سراغ خارجی‌هایی می رود که کیفیت لازم را ندارند. یک چندم دلارهایی که صرف خرید بازیکنان خارجی شد اگر خرج ساخت بازیکنان مستعد جوان در تیم‌های پایه شود بسیار مثمر ثمر تر است.

همه بازیهای استقلال سنگین است

مدافع پیشین آبی پوشان با اشاره به دیدار این تیم مقابل فولاد اظهار داشت: نه تنها بازی با فولاد، بلکه همه بازی‌های استقلال سخت است و این موضوع مربوط به این فصل و امسال نیست. همیشه و در همه سالهای گذشته همه بازیهای استقلال سخت بوده چرا که تیم های حریف با انگیزه‌های چند برابر بازی می‌کنند و این کار را برای تیم ما سخت می‌کند. از همین رو بازی با فولاد هم ساده نیست و اگر این حریف دست کم گرفته شود می‌تواند تاوان سنگینی برای استقلال داشته باشد.

این تیم فاکتورهای قهرمانی را ندارد

کاپیتان سابق آبی پوشان خاطرنشان ساخت: استقلال روند رو به جلویی دارد اما این روند برای قهرمان شدن کافی نیست. تجربه می‌گوید امتیازات هفت هشت هفته اول برای قهرمانی خیلی مهم است. تیمی که می‌خواهد قهرمان شود باید از ۲۱ امتیاز ۷ هفته اول لااقل ۱۳ امتیاز بگیرد. به نظر شما آیا این تیم استقلال می‌تواند از ۷ بازی ۱۳ امتیاز بگیرد؟ من که بعید می‌دانم و بعید می‌دانم که استقلال در این فصل هم قهرمان شود.

وی افزود: این در حالی است که دیگر برای این تیم دوم و سوم شدن جذابیت ندارد. تیم که در دو سه فصل گذشت هم یا دوم بوده یا سوم. پس دوم و سوم شدن دستاورد جدیدی برای استقلال به حساب نمی‌آید و تنها قهرمانی است که هواداران را در پایان فصل راضی می‌کند. امیدوارم آقایان در پایان فصل نگویند قهرمان نشدیم اما به جای آن خوب بازی کردیم. یا بهانه های دیگری بیاورند. ما از الان که تازه هفته چهارم است داریم این هشدار ها را می‌دهیم.

بضاعت قهرمانی آسیا را نداریم

بیانی تصریح کرد: هیچکس از من و امثال من استقلالی‌تر نیست و نمی‌تواند بگوید که دلش بیشتر از امثال ما برای این تیم می‌تپد. بنده که از نوجوانی تا پایان فوتبالم پیراهن این تیم را بر تن کردم و در دو فینال آسیا کاپیتان بودم و هنوز هم حسرت می خورم که چرا در سال ۹۱ در فینال با ضربات پنالتی مغلوب الهلال شدیم و نتوانستیم ستاره سوم را همانجا برای تیم مان به ارمغان بیاوریم. پس اگر صحبتی می‌کنم از سر دلسوزی است و برای آن که شرایط تغییر کند.

ملی پوش سابق استقلال گفت: الان هم می‌گویم این تیم در این فصل قهرمان آسیا نخواهد شد چون بضاعت آن را ندارد. نباید خودمان را گول بزنیم و الکی توقع مردم را بالا ببریم. من نمی‌گویم باید نا امید باشیم اما امیدواری بیهوده دادن هم درست نیست. بهتر است که همه تمرکز به لیگ معطوف شود که در پایان فصل لااقل قهرمان لیگ شده باشیم. مطمئن باشید که اگر این تیم در پایان فصل قهرمان لیگ نشود هوادار هیچ بهانه‌ای را قبول نخواهد کرد.