لازمه دستیابی شهرداری سنندج به درآمد پایدار ایجادسرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگارمهر، نشست خبری امروز یکشنبه با حضور ۷ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج برگزار شد و در این نشست این اعضا به سوالات خبرنگاران در ارتباط با اقدامات شورا در حوزه های مختلف اعم از ایجاد درآمد پایدار، سرمایه گذاری، حوزه ورزش و فرهنگی پاسخ دادند.

جلال شریعتی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در پاسخ به سوال خبرنگارمهر مبنی براینکه بیش از یک دهه است که در ارتباط با ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری بحث می شود ولی تاکنون محقق نشده، بزرگترین مانع عدم تحقق این مسئله در سنندج چیست، گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری سنندج از محل عوارض و صدور پروانه های ساختمانی تامین می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در چند سال اخیر شاهد رکود در بخش مسکن بودیم مشکلات درآمدی برای شهرداری بوجود آمده است.

وی به مقایسه سنندج با یکی از شهرهای همجواراز لحاظ میزان دریافتی مالیات برارزش افزوده اشاره کرد و اظهارداشت: طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن جمعیت سنندج ۴۱۴ هزار نفر و زنجان ۴۳۰ هزار نفر است.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج ادامه داد: با وجود اینکه ما با زنجان تنها ۱۶ هزار نفر اختلاف جمعیتی داریم، شهرداری این شهر سال گذشته ۸۰ میلیارد تومان وصولی از محل مالیات برارزش افزوده داشته و سهم شهرداری سنندج ۲۵ درصد این مبلغ یعنی ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

شریعتی اضافه کرد: بی شک برای شهرداری زنجان درآمد پایداری از محل جذب مالیات مردم، واحدهای تجاری و مسکونی، کارگاه ها و کارخانجات و مراکز خدماتی ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: چون شهر سنندج از این مالیات بی بهره بوده لذا شهرداری ما از درآمد پایدار ندارد و قطعا این نوع درآمد تنها توسط شهرداری ایجاد نمی شود.

وی با اشاره به اینکه باید برنامه محور حرک کنیم تا به اهداف دست پیدا کنیم، بیان کرد: لازمه دستیابی به درآمد پایدار هم ایجاد سرمایه گذاری است که در پنج سال اخیر با سیر نزولی درآمدهای شهرداری سنندج امکان سرمایه گذاری برای این نهاد وجود نداشت.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه تنها راه خروج از این بن بست هم سرمایه گذاری است، افزود: کمیسیون سرمایه گذاری در شورای شهر سنندج اقدامات مطلوبی در راستای جذب سرمایه گذار داشته و چندین پروژه هم به سرمایه گذاران واگذار شده است.

استقرار بیش از ۵۰۰ دستفروش در حدفاصل خیابان آزادی تا انقلاب

شریعتی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران استان در خصوص ساماندهی وضعیت دستفروشان و بازار سنندج گفت: از اینکه آشفتگی حادی در فضا و سیمای شهری ما بوجود آمده شکی نیست ولی باید علت رشد وانت های میوه فروش و دستفروشان را ریشه یابی کرد.

وی عنوان کرد: براساس آمار و بررسی انجام شده در حد فاصل بین خیابان آزادی تا انقلاب سنندج بیش از ۵۰۰ دستفروش مستقر شده وتامین معاش می کنند که اگر شهرداری مانع فعالیت آنها شود تبعات و آسیب های زیادی به دنبال خواهد داشت.

وی اظهارداشت: شهرداری برای ساماندهی دستفروشان برنامه ای تدوین کرده است که برای اجرای آن نیاز به همکاری و همراهی ارگان های مختلفی دارد.

الکترونیکی شدن شهرداری سنندج موجب رفع مشکلات حقوقی آن می شود

فرزاد زارعی یکی دیگر از اعضای شورای شهر سنندج هم در این نشست گفت: اولین ضعف شهرداری سنندج که در این دوره ازشورای اسلامی تشخیص دادیم مسئله حقوقی بود.

وی با اشاره به اینکه رییس اداره حقوقی شهرداری تغییر کرده و امیدواریم با این تغییر مشکلات تا حدودی رفع شود، بیان کرد: در شهرداری متاسفانه اسنادی که در پرونده محفوظ باشد وجود ندارد.

وی ادامه داد: الکترونیکی شدن شهرداری این مشکل نبود اسناد و مدارک را هم رفع خواهد کرد لذا به طور جد پیگیر آن هستیم.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه در بحث حقوقی وجود مدارک و مستندات می تواند منجر به رفع و رجوع کارها شود، گفت: به کمک شهرداری اداره حقوقی تقویت شده و بسیاری از پرونده ها درمحاکم به نتیجه رسیدند.