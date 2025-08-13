کاهش بارندگی سنندج را درگیر تنش آبی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر سنندج صبح چهارشنبه با حضور معاونان استاندار، نمایندگان مجلس، فرماندار و شهردار سنندج برگزار شد و در آن، چالش‌های حوزه آب، مسکن و زیرساخت‌های شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه با اشاره به مشکلات تأمین آب شرب در سنندج اظهار کرد: بسیاری از مسائل مطرح‌شده فراتر از اختیارات مدیریت شهری و استانی است و بخشی از آن‌ها به دلیل ناکارآمدی قوانین موجود در حوزه مدیریت شهری ایجاد شده است.

کیومرث حبیبی افزود: کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی در دو سال اخیر موجب کاهش حجم ذخایر سدها شده و اگرچه وضعیت استان بحرانی نیست، اما با تنش‌های جدی آبی در شهرهایی مانند بانه و قروه روبه‌رو هستیم.

حبیبی از اجرای پروژه انتقال آب از سد آزاد با اعتبار ۲,۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با تکمیل این طرح طی دو سال آینده، تنش آبی سنندج کاهش خواهد یافت.

معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات شهرک وحدت اشاره کرد و گفت: این طرح که مربوط به دهه‌های گذشته است، نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه و پیمان‌سپاری ۶۰ درصد مسیر است.

وی تأکید کرد: تا زمان آماده‌سازی کامل زیرساخت‌ها و اجرای آسفالت، شهرداری حق صدور پایان‌کار برای واحدهای مسکونی این شهرک را ندارد.

حبیبی همچنین به بدهی شهرداری سنندج به سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرد و آن را از عوامل کندی اجرای پروژه‌های مسکن در این شهرک دانست.

وی درباره وضعیت پتروشیمی سنندج نیز گفت: این شرکت در گذشته غیرآلاینده محسوب می‌شد، اما با بررسی‌های جدید، نیاز به بازبینی استانداردهای آلایندگی آن وجود دارد.

سهم پایین شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده

فرزاد زارعی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج در این جلسه با انتقاد از سهم پایین شهرداری این شهر از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به شهرهای هم‌تراز، گفت: این موضوع با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.

وی همچنین قطعی‌های مکرر برق و کمبود آب در برخی محلات را از دیگر مشکلات جدی شهر دانست.

زارعی ضمن تأکید بر لزوم بررسی وضعیت آلایندگی پتروشیمی، یادآور شد: طبق قانون، این شرکت موظف به پرداخت دو درصد از درآمد خود به شهرداری است، اما تاکنون این سهم پرداخت نشده است.

وی خواستار اختصاص قیر رایگان برای رفع عقب‌ماندگی آسفالت در مناطق مختلف شد و افزود: اگرچه شهرداری اقدامات مناسبی در حوزه آسفالت انجام داده، اما همچنان بسیاری از کوچه‌ها و معابر در انتظار رسیدگی هستند.

رئیس شورای شهر سنندج در پایان، از مشکلات پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و بلاتکلیف ماندن تبدیل وضعیت نیروها سخن گفت و از نمایندگان مجلس خواست در حل مشکلات مالی و زیرساختی شهرداری همراهی بیشتری داشته باشند.