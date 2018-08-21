امحاء ۱۵ تن مواد غیرقابل مصرف در تبریز

حسن استوارآذر مدیرکل اموال تملیکی آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این مواد به علت فاسد و تاریخ مصرف گذشته بودن، نداشتن تاریخ تولید و انقضاء، نداشتن کد بهداشتی و لباس ها به علت مستمعل بودن از مراکز تهیه و توزیع جمع شده بود.

وی افزود: این مواد کشف شده از ۶۲ پرونده تعزیراتی و قضایی و در بیش از ۱۶۷ ردیف کالا هستند که بالای ۱۵ تن وزن دارد.

استوارآذر با اشاره به ارزش ریالی این مواد خاطرنشان کرد: ارزش این البسه مستعمل، مواد غذایی فاسد و آرایشی و بهداشتی غیرقابل استفاده حدود ۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

مدیر سازمان اموال تملیکی استان آذربایجان شرقی ابراز داشت: این سومین انهدام است که در یک ماه اخیر در شهر تبریز انجام می شود، امروز نیز برخی کالاهای غیرمجاز شامل مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و شوینده امحا شد.

وی در بخش دیگری با بیان اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وظیفه خطیری را بر عهده دارد، اظهار داشت: تعیین تکلیف اموالی که به نام دولت مصادره شده بر عهده این سازمان است، تعیین تکلیف به معنای فروش نبوده و بعضی مواقع برخی کالاهایی که برای سلامتی جامعه مضر است باید امحا شده و برخی کالاها نیز که مالک آن برائت می ‌گیرد باید به صاحب کالا مسترد شود.