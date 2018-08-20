۴۸۰ میلیارد ریال برای اجرای فاز دوم آب رسانی از سد ماملو نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کارگری عصر دوشنبه در بازدید از طرحهای آبرسانی شهرستانهای تحت پوشش در جنع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای فاز ۲ طرح آبرسانی ماملو با هدف انتقال آبهای سطحی به شهرهای جنوب شرق تهران ازجمله ورامین، منطقه باقرآباد و شهرکهای شهرستان پاکدشت ضروری و از مهمترین پروژههای آبفا استان تهران است.
کارگری در خصوص طرح عملیات لولهگذاری و خطوط آبرسانی از سدماملو به شهرستانهای جنوب شرق استان تهران افزود: فاز نخست آبرسانی از سد ماملو به شهرهای تحت پوشش شرکت در سال ۹۴ با حضور رییس جمهور افتتاح شد که با اجرای این طرح گام مهمی در تأمین آب شرب موردنیاز مردم شهرستانهای پاکدشت و قرچک برداشته شده است.
مدیرعامل شرکت آبفا جنوب شرقی بابیان اینکه فاز دوم آبرسانی از سدماملو به مناطق تحت پوشش با اجرای ۲۶ کیلومتر لولهگذاری با استفاده از لوله چدن داکتیل در اقطار ۶۰۰ الی ۱۸۰۰ میلیمتری در حال اجراست خاطرنشان کرد: این طرح و پروژه عمرانی علیرغم محدودیتهای شدید مالی مطابق برنامهریزی و اقدامات انجامشده و با سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی نموده است.
وی بیان داشت: به منظور تکمیل و بهرهبرداری هر چه سریعتر فاز دوم آبرسانی از سدماملو به شهرستانهای جنوب شرقی استان تهران که با برآورد هزینه ۴۸۰ میلیارد ریالی در حال اجرا است نیاز به مساعدت بهعنوان یک طرح ملی اثربخش جهت تأمین اعتبارات مالی هستیم.
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