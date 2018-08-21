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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۷:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

پریسا جوادی و زهرا پوراسماعیل در تکواندو حذف شدند

پریسا جوادی و زهرا پوراسماعیل در تکواندو حذف شدند

دوتکواندو بانوان ایران در روز سوم مسابقات تکواندو با شکست برابر حریفانی از ازبکستان و قزاقستان از دور مسابقات کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در ادامه رقابتهای تکواندو در این دوره از بازیها امروز سه شنبه ۳۰ مردادماه مبارزات اوزان ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم گروه زنان و ۸۰+ کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود که پریسا جوادی، زهرا پوراسماعیل و سعید رجبی تکواندوکاران کشورمان هستند.

در گروه زنان، پریسا جوادی در وزن ۵۷- کیلوگرم در اولین ۱۵ بر ۱۰ نتیجه را به «مارژان تولپبرگنوا» از قزاقستان واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. همچنین زهرا پوراسماعیل در وزن ۶۷+ ۶ بر ۳در همان مبارزه نخست خود برابر «اسوتلوا اوسیپوا» ازبکستانی بازنده و حذف شد. 

در ادامه این مسابقات در گروه مردان، در وزن ۸۰+ کیلوگرم نیز سعید رجبی نماینده ایران است که در نخستین دیدار به مصاف «سئونگ وان لی» از کره جنوبی دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ و نایب قهرمان بازی های یونیور سیاد ۲۰۱۷می‌رود.

تیم تکواندو ایران تا کنون توسط کوروش بختیار و مرجان سلحشور دو مدال نقره در بخش پومسه و یک مدال برنز توسط فرزان عاشورزاده کسب کرده است. تیم های پومسه مردان و زنان، زهرا شیدایی و ملیکامیرحسینی، زهرا پوراسماعیل و پریسا جوادی هم از دور مسابقات حذف شدند. 

هجدهمین دوره بازیهای آسیایی به میزبانی اندونزی در جاکارتا جریان دارد. 

کد مطلب 4380593

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