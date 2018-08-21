مصطفی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت روز جهانی مسجد اظهار داشت: روز جهانی مسجد یکی از پیشنهادات ایران در سازمان کنفرانس اسلامی است که از ۳۰ مرداد تا پنج شهریور مصادف با به آتش کشیدن مسجدالاقصی به دست صهیونیسم نامگذاری شده است.

وی درباره ویژه برنامه های روز جهانی مسجد افزود: سخنرانی، دعوت از اساتید مجرب حوزه و دانشگاه، سخنرانی پس از اقامه نماز مغرب و عشا، برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی، کتابخوانی، نقاشی با موضوع مسجد در برخی کانون های فرهنگی و هنری مساجد از جمله این برنامه ها است.

سرپرست کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: غباروبی مساجد، اهدای قرآن، اهدای تابلو تلاوت به مساجد و مراکز طرح تلاوت نور از دیگر برنامه های تدارک دیده شده است.

وی افزود: فعالیت ۱۴۴ کتابخانه مخزن دار و ۱۳۳ کتابخانه باز در مکان های فرهنگی، هنری و مساجد، تجلیل از روحانیون و مسئولین کانون ها و هیئت امنا و موذنان و خادمین نمونه مساجد وکانون ها نیز از جمله مهمترین برنامه ها در روز جهانی مسجد است.

قبادی از اجرای برنامه ها فرهنگی برای جذب بیشتر جوانان و نوجوانان خبر داد و افزود: تعدادی مدیر منتخب کانون به واسه رونق بخشی به مسجد و جذب جوانان و فعالیتهای گسترده دینی هنری و فرهنگی مورد تجلیل قرا می گیرند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲ هزار مسجد در سطح استان داریم که به ثبت رسیده است، افزود: در ۵۵۲ مسجد، کانون فرهنگی و هنری داریم که در این میان شمار کانون های شهری به ۲۱۳ و کانون های روستایی به ۳۳۹ مورد می رسد.

سرپرست کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان کرمانشاه گفت: فعالیت های فرهنگی برای جذب جوانان به مسجد است و در واقع فلسفه تاسیس کانون های فرهنگی و هنری است که البته برای جذب جوانان و نوجونان نیز این فعالیتهای فرهنگی و قرآنی و برنامه های آموزشی موثر است.