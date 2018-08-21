مسعود خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه رقابت‌های لیتا سهی در مسابقات سوارکاری درساژ بازی‌های آسیایی همچنان ادامه دارد، در مورد روند رقابت‌های این بانوی سوارکار توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه لیتا سهی روز گذشته در رقابت‌های درساژ صاحب جایگاه دوازدهم شد، خاطرنشان کرد: این تازه شروع کار لیتا سهی در بازی‌های آسیایی بود. رقابت‌های روز دوشنبه حکم انتخابی برای ورود به مسابقات انفرادی درساژ را داشت. اگر سوارکاری در این رقابت‌ها شرکت نمی‌کرد، نمی‌توانست مجوز حضور در مسابقات انفرادی را بگیرد و حضور لیتا سهی هم به همین منظور انجام شد.

رئیس فدراسیون سوارکاری با تأکید بر اینکه این بانوی سوارکار ایران با شرکت در رقابت‌های روز دوشنبه درساژ، ورودیه‌ی رقابت‌های انفرادی این ماده را کسب کرد، یادآور شد: امروز (سه‌شنبه) رقابت‌های انتخابی درساژ برگزار می‌شود و طی آن ۱۲ نفر اول برای شرکت در فینال که مرحله اصلی مسابقات به حساب می‌آید، مشخص خواهد شند. لیتا سهی نیز در رقابت‌های امروز که با حضور ۲۷ سوارکار برگزار می‌شود، به واسطه ورودیه‌ای که روز گذشته به دست آورد، شرکت خواهد داشت.

خلیلی با بیان اینکه رقابت لیتا سهی در مسابقات درساژ دوشنبه خیلی جدی نبود، گفت: باز هم یادآور می‌شوم که این حضور صرفاً برای این بود که سهی بتواند ورودیه مسابقات را بگیرد اما با توجه به وضعیت آمادگی که وی دارد، امیدوار هستیم در رقابت‌های انتخابی عملکرد خوبی داشته و راهی فینال شود.

وی در ادامه به برنامه رقابت‌های دیگر نمایندگان در بازی‌های آسیایی اشاره کرد و افزود: توفان ترابی نماینده ایران در رقابت‌های سه روزه است؛ وی تنها دو سال تجربه فعالیت بین‌المللی را دارد. با این حال امیدوار هستیم که در این بخش از رقابت‌ها عملکرد خوبی داشته باشد.

رئیس فدراسیون سوارکاری با اشاره به اینکه رقابت‌های بخش سه روزه بازی‌های آسیایی از جمعه آغاز می‌شود، تصریح کرد: روز نخست رقابت این بخش به مسابقات درساژ اختصاص دارد، در روز دوم (شنبه آینده) پرش مانع صحرایی انجام می‌شود و روز سوم (یکشنبه آینده) هم مسابقات پرش برگزار می‌شود. مجموع امتیازات و خطای سوارکاران در این سه روز برای رده‌بندی آنها تعیین‌کننده است.

به گفته خلیلی، رقابت‌های پرش چهار نفره بازی‌های آسیایی از دوشنبه آینده آغاز می‌شود و طی آن نمایندگان کشورمان با حریفانشان رقابت می‌کنند؛ این بخش از مسابقات تا پنجشنبه ادامه دارد.

وی با تأکید بر اینکه سوارکاران ایران با آمادگی قابل قبولی در بازی‌های آسیایی شرکت دارند، گفت: این اولین حضور سوارکاری ایران در ادوار مختلف بازی‌های آسیایی قبل از انقلاب و پیش از انقلاب به حساب می‌آِید. سوارکاران ایران و اسب های شان به نسبت دیگر میادین بین المللی، با آمادگی خوبی راهی اندونزی شدند. امیدوار هستم که آنها بتوانند از این حضور، نتایج قابل توجهی بگیرند.