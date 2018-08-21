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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۵

از سوی پلیس راهور ناجا اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته در جاده‌های کشور

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته در جاده‌های کشور

پلیس راه راهور ناجا محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته در جاده‌های کشور را اعلام کرد.

سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر محدودیتهای ترافیکی از ۳۰ مردادماه تا ۴ شهریور را به شرح زیر اعلام کرد:

۱-تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ الی ساعت ۶ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۴ از محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

تبصره – تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲-محور کرج-چالوس:

الف- تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع است.

ب-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ الی ساعت ۰۲ بامداد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۱ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ الی ساعت ۰۲ بامداد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۱، از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

پ-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۰۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۰۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳-محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ و از ساعت ۰۶ الی ۲۴ روزهای  چهارشنبه و پنجشنبه در تاریخ های ۹۷/۰۵/۳۱ و ۹۷/۰۶/۰۱ و همچنین از ساعت ۶ صبح روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ از محور هراز ممنوع است.

پ- تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۰۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۰۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ با اعلام مامورین پلیس راه در محل, از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) تردد انواع وسایل نقلیه بصورت یکطرفه خواهد بود.

۴-محور تهران-فیروزکوه-قائم شهر و بالعکس:  

تردد کلیه تریلی ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه تاریخ های ۹۷/۰۵/۳۱ و ۹۷/۰۶/۰۲ در محور تهران-فیروزکوه-قائم شهرو بالعکس ممنوع است.

۵-محور قدیم رشت-قزوین و بالعکس:  

تردد کلیه تریلی ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ و همچنین از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۲ در محور فوق ممنوع است.

۶-محور آستارا-اردبیل و بالعکس:  

تردد کلیه تریلی ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ و همچنین از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ در محور فوق ممنوع است.

کد مطلب 4380662

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