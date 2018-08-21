سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر محدودیتهای ترافیکی از ۳۰ مردادماه تا ۴ شهریور را به شرح زیر اعلام کرد:

۱-تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ الی ساعت ۶ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۴ از محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

تبصره – تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲-محور کرج-چالوس:

الف- تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع است.

ب-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ الی ساعت ۰۲ بامداد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۱ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ الی ساعت ۰۲ بامداد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۱، از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

پ-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۰۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل, تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۰۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳-محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ و از ساعت ۰۶ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در تاریخ های ۹۷/۰۵/۳۱ و ۹۷/۰۶/۰۱ و همچنین از ساعت ۶ صبح روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ از محور هراز ممنوع است.

پ- تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۰۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ الی ساعت ۰۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ با اعلام مامورین پلیس راه در محل, از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) تردد انواع وسایل نقلیه بصورت یکطرفه خواهد بود.

۴-محور تهران-فیروزکوه-قائم شهر و بالعکس:

تردد کلیه تریلی ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه تاریخ های ۹۷/۰۵/۳۱ و ۹۷/۰۶/۰۲ در محور تهران-فیروزکوه-قائم شهرو بالعکس ممنوع است.

۵-محور قدیم رشت-قزوین و بالعکس:

تردد کلیه تریلی ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ و همچنین از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۲ در محور فوق ممنوع است.

۶-محور آستارا-اردبیل و بالعکس:

تردد کلیه تریلی ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ و همچنین از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۲ در محور فوق ممنوع است.