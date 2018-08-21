اعتراف لیبرمن به حمایت آمریکا از جنایات تل آویو در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، پایگاه خبری «فلسطین الیوم» گزارش داد که «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جریان دیدار با جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از حمایت های واشنگتن از رژیم تل آویو قدردانی کرد و افزود: ما در کاخ سفید، یک رئیس جمهوری حامی و مدافع اسرائیل داریم و این موضوع به ما فرصت زیادی داده است تا در برابر دشمنان در تمامی جهات مقابله کنیم.

لیبرمن در خصوص بسیاری از مسائل از جمله ایران، سوریه، لبنان و نوارغزه با مشاور امنیت ملی آمریکا که مواضعی کاملا ضد ایرانی دارد، بحث و تبادل نظر کرد.

وی در ادامه خطاب به بولتون گفت: تل آویو از حمایت واشنگتن بسیار منتفع شده است. جان عزیز از شما تشکر می کنیم، شما سهم به سزایی در حفظ امنیت اسرائیل دارید.

این نخستین سفر بولتون به سرزمین‌های اشغالی از زمان عهده دار شدن این منصب در دولت آمریکا است.