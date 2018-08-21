به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شنای کشوری جام زنده‌رود پس از سه روز رقابت با قهرمانی تیم اصفهان به پایان رسید.

این مسابقات از ابتدای هفته با حضور بیش از ۵۰ تیم از سراسر کشور آغاز شد. مراسم افتتاحیه این مسابقات روز شنبه با حضور بیش از ۵۰ تیم از استان‌های سراسر کشور در استخر انقلاب برگزار شد و طی سه‌ روز تیم‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این رقابت‌ها نزدیک به ۵۲۴ ورزشکار، مربی و سرپرست حضور داشتند که تا روز دوشنبه ۲۹ مردادماه در استخر انقلاب اصفهان به رقابت پرداختند.

مسابقات شنای جام زنده‌رود در رده‌های سنی ۱۲-۱۱ سال، ۱۴-۱۳ سال و ۱۷-۱۵ سال به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن برگزار شد.

در نهایت تیم اصفهان الف در مجموع سه رده سنی به مقام قهرمانی سومین دوره مسابقات شنای کشوری جام زنده رود دست یافت.

در پایان این مسابقات و در رده سنی (۱۱-۱۲)، تیم های اصفهان الف با ۳۸۷ امتیاز، مرکزی با ۳۸۰ و موج ایرانیان الف با ۳۴۹ امتیاز اول تا سوم شدند.

در رده سنی(۱۳-۱۴)، تیم موج ایرانیان الف با ۴۸۲ امتیاز در جایگاه اول ایستاد، اصفهان الف با ۳۸۱ امتیاز دوم شد و هیئت شنای خوزستان با ۳۶۹ امتیاز به مقام سومی بسنده کرد.

همچنین در رده سنی (۱۵-۱۷) سال تیم اصفهان الف با ۵۱۳ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم های شرکت گردشگری ویانا با ۴۱۹ امتیاز و موج ایرانیان الف با ۳۹۷ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.