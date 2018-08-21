حمید جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رشته اسکیت، رشتهای با زیر مجموعههای مختلف است و استان قم در حال حاضر در شاخههای مختلف این رشته فعالیت جدی دارد و در مسابقات قهرمانی کشور شرکت میکند.
وی افزود: اولین دوره لیگ استانی به تل انفرادی اسکیت هاکی ویژه دختران و پسران در ۲ رده رده سنی زیر ۱۴ و بالای ۱۴ سال روزهای سهشنبه برگزار میشود که تاکنون یک هفته از آن برگزار شده و همچنان ادامه خواهد داشت.
رئیس هیئت اسکیت استان قم گفت: در رشته اینلاین هاکی نیز، قم یکی از استانهای فعال کشور است به طوری که تعداد قابل توجهی از اسکیت بازان استان قم از آکادمی پرشین قم به کمپ تیم ملی اینلاین هاکی بزرگسالان و جوانان دعوت شدند.
جلیلی بیان داشت: برگزاری اولین مسابقات اسکیت ویژه فراگیران مرکز حوزوی جامعه الزهرا استان قم به مناسبت دهه ولایت از جمله برنامههای اخیر هیئت اسکیت استان قم به منظور توسعه همگانی این رشته ورزشی بوده است.
وی عنوان کرد: برگزاری همایشهای همگانی، گام مهمی برای توسعه اسکیت در قم است و تلاش کردهایم طی ماههای اخیر اسکیت را بیشتر در معرض نمایش قرار دهیم و نگاه ویژه هیئت اسکیت قم برای پیشرفت در عرصه قهرمانی نیز متوجه سنین پایه به ویژه نونهالان و نوجوانان است و مبنای توسعه اسکیت در قم ردههای سنی پایه هستند.
رئیس هیئت اسکیت استان قم تصریح کرد: برگزاری دوره داوری درجه ۳ اسکیت رول بال و برگزاری اولین همایش اسکیت سرعت از جمله اقدامات اخیر هیئت اسکیت استان قم برای توسعه این رشته در قم بوده است.
رئیس هیئت اسکیت قم در گفتگو با مهر:
مبنای توسعه اسکیت در قم توجه به ردههای سنی پایه است
قم - رئیس هیئت اسکیت استان قم، مبنای توسعه اسکیت در قم را توجه به ردههای سنی پایه دانست و گفت: تلاش کردهایم طی ماههای اخیر اسکیت را بیشتر در معرض نمایش قرار دهیم.
حمید جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رشته اسکیت، رشتهای با زیر مجموعههای مختلف است و استان قم در حال حاضر در شاخههای مختلف این رشته فعالیت جدی دارد و در مسابقات قهرمانی کشور شرکت میکند.
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